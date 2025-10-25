Journaliste français condamné pour apologie du terrorisme : 7 ans de prison pour Christophe Gleizes

La Cour de justice de Tizi-Ouzou a fixé au 3 décembre 2025 la date du procès en appel du journaliste sportif français Christophe Gleizes, condamné le 29 juin dernier à sept ans de prison ferme pour apologie du terrorisme et possession de publications à but de propagande nuisant à l’intérêt national.

Âgé de 36 ans et collaborateur régulier des magazines français So Foot et Society, Christophe Gleizes avait séjourné en Algérie pour réaliser un reportage sur la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK).

Cependant, les autorités lui reprochent d’avoir été en contact avec un dirigeant du club également responsable du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), classé organisation terroriste depuis mai 2021.

C’est sur la base de ces liens et de documents saisis à son encontre que la justice a estimé que le journaliste avait commis des actes d’« apologie du terrorisme ».

La défense plaide la méprise et évoque une erreur administrative

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, son avocat, Me Amirouche Bakouri, a tenu à préciser que le séjour de son client en Algérie avait un objectif exclusivement journalistique et culturel.

« Les faits sont clairs : Christophe Gleizes était en Algérie dans le seul but de réaliser un reportage sur l’histoire et la passion entourant la JSK. Il est vrai qu’il est entré sur le territoire algérien avec un visa touristique et sans accréditation de presse, ce qui constitue une erreur administrative. Mais une faute administrative ne peut en aucun cas être assimilée à un acte de terrorisme », a-t-il expliqué.

Selon la défense, tout le dossier montre que le journaliste a agi en professionnel de l’information et non avec une intention politique ou subversive. Me Bakouri a également souligné que la Cour d’appel, composée de trois magistrats, aura l’occasion de réexaminer les faits «avec objectivité et humanité», espérant une décision équitable qui permettrait à Christophe Gleizes de retrouver sa liberté.

RSF renouvelle son appel à la libération du journaliste

De son côté, l’organisation Reporters sans frontières (RSF) a réitéré son appel à la libération de Christophe Gleizes, estimant que celui-ci « n’a fait qu’exercer son droit à informer ».

RSF a rappelé que le journaliste est spécialiste du football et qu’il n’a aucun antécédent lié à des mouvements politiques.

