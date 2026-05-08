Journal officiel : Un nouveau décret renforce la prise en charge de cette catégorie d’Algériens

Un nouveau décret exécutif, publié au dernier numéro du Journal officiel, vient réorganiser le fonctionnement de la Commission de wilaya de l’éducation spéciale et de l’orientation professionnelle. Cette réforme vise à renforcer l’inclusion, la protection et l’autonomisation des personnes aux besoins spécifiques en Algérie.

Le décret exécutif n° 26-147, paru dans le Journal officiel n° 33, fixe les dispositions applicables à cette commission stratégique. Selon le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, ce texte intervient en application des articles 40 et 43 de la loi n° 01-25 du 20 février 2025, relative à la protection et à la promotion des personnes aux besoins spécifiques.

Cette nouvelle mouture s’inscrit directement dans le cadre des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dont l’objectif est de consolider les droits de cette frange de la société et d’élargir ses mécanismes d’intégration sociale et professionnelle.

Accompagnement et orientation : Ce qui change pour les personnes handicapées

Le décret instaure des mécanismes organisationnels précis afin de garantir aux personnes concernées la pleine jouissance de leurs droits, particulièrement dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement, de la formation professionnelle et de l’emploi, tout en tenant compte de la nature et du degré du handicap de chaque individu.

La Commission de wilaya est désormais chargée de :

Étudier les dossiers et statuer sur l’admission des candidats au sein des établissements scolaires et de formation.

Orienter les bénéficiaires vers les structures spécialisées relevant du secteur de la Solidarité nationale.

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Santé et éducation : Une équipe d’experts pour évaluer le handicap

Pour assurer une évaluation rigoureuse, la structure de la commission a été remaniée. Elle regroupe désormais des représentants de divers secteurs ministériels et autorités locales, notamment les directeurs de l’Éducation et de la Formation professionnelle au niveau de la wilaya.

Le texte met l’accent sur l’expertise technique en incluant dans la commission :

Des médecins du travail et des spécialistes en ergothérapie .

et des . Des psychologues cliniciens et des orthophonistes .

. Des enseignants spécialisés maîtrisant la langue des signes.

Emploi et handicap en Algérie : Faciliter l’accès au marché du travail

Au-delà de l’aspect pédagogique, la commission se voit confier une mission cruciale pour l’insertion économique : la délivrance de l’attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle est également habilitée à procéder au reclassement des bénéficiaires pour garantir leur stabilité professionnelle.

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Ce décret marque une étape clé dans l’ambition nationale de bâtir un système de prise en charge intégré, reliant étroitement le parcours éducatif et de formation aux opportunités d’emploi adaptées aux capacités physiques et de santé de chaque citoyen.