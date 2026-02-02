Journal officiel : Bus, trains et avions jusqu’à 80 % moins chers pour cette catégorie d’Algériens

Un nouveau jalon vient d’être posé dans la politique d’inclusion sociale en Algérie. Le décret exécutif n° 26-80, publié dans le Journal officiel n° 08, définit désormais les modalités de gratuité et de réduction des tarifs de transport au profit des personnes aux besoins spécifiques.

Ce texte, daté du 14 janvier 2026, intervient en application de l’article 15 de la loi n° 25-01 du 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.

Selon un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme publié ce lundi, cette mesure traduit l’engagement de l’État, sous l’impulsion du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à renforcer les droits de cette frange de la société.

Transports publics : Une tarification préférentielle selon le degré d’incapacité

Le décret instaure une grille de gratuité et de réductions significatives couvrant l’ensemble du réseau de transport public :

Gratuité totale : Elle concerne le transport public urbain et périurbain pour l’ensemble des personnes aux besoins spécifiques.

: Elle concerne le pour l’ensemble des personnes aux besoins spécifiques. Transports interurbains (Route, Rail, Mer) : Gratuité totale pour les personnes présentant un taux d’incapacité compris entre 80% et 100%. Réduction de 80% pour celles dont le taux d’incapacité se situe entre 50% et 80%.

: Transport Aérien National : Une réduction de 80% est accordée sur le tarif de la classe économique pour les personnes handicapées à 100%.

Réductions pour les personnes handicapées et leurs accompagnateurs

L’une des avancées majeures de ce décret réside dans l’extension de ces avantages aux accompagnateurs. À raison d’un accompagnateur par personne, ces derniers bénéficient des mêmes privilèges tarifaires, à condition que la carte d’invalidité de la personne transportée porte la mention spécifique « Besoin d’un accompagnateur ».

Sur le plan opérationnel, les entreprises publiques de transport sont chargées de garantir ces prestations. Le ministère de la Solidarité nationale est, de son côté, instruit de conclure des conventions avec les opérateurs publics de transport de voyageurs pour concrétiser ces mesures.

Quant à l’impact financier de ces gratuités et abattements, il sera intégralement pris en charge par l’État. Le budget nécessaire sera mobilisé chaque année via les crédits alloués aux programmes du ministère de la Solidarité nationale.

Cette réforme vise avant tout à favoriser l’autonomie des personnes handicapées, en facilitant leur accès à la formation, à l’emploi et à l’investissement, tout en garantissant une meilleure insertion dans la vie économique et sociale du pays.