Journal officiel : 8 nouvelles nominations à la présidence

Le dernier numéro du Journal Officiel (JO), rendu public ce lundi 11 octobre, dévoile les derniers changements opérés par le président Abdelmadjid Tebboune.

Ces dernières semaines, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a opéré plusieurs changements ; notamment dans son entourage au sein de la présidence de la république. En effet, le président a procédé à un limogeage ainsi qu’à huit nouvelles nominations.

Le limogeage concerne Belaïd Mohand Oussaïd. Ce dernier a été démis de ses fonctions de porte-parole à la présidence qui occupait depuis l’élection du président Tebboune. Dorénavant, c’est Samir Aggoune qui occupera ce poste stratégique de la communication de la présidence.

Yasmine Daoud, nouvelle chargée d’études et de synthèse à la Présidence

Selon le même numéro de JO, le chef de l’État a nommé Yasmine Daoud en tant que nouvelle chargée d’études et de synthèse à la Présidence. Un poste occupait auparavant par Samir Aggoune.

D’un autre côté, le président Tebboune a procédé également à d’autres nominations. En effet, par décrets présidentiels signés entre le 19 le 26 septembre 2021 ; sont nommés à la Présidence de la République :

-Ahmed Chaouche, sous-directeur des finances et du budget à la direction de l’administration et des finances à la direction générale des ressources ;

-Abderrahmane Tahmi, chef d’études à la direction de l’administration et des finances à la direction générale des ressources ;

-Mounira Ait Hadda, chef d’études à la direction des télécommunications ;

-Mohamed Moussous, chef d’études à la direction des télécommunications ;

-Mohand Cherif Menasria, chef d’études à la direction des cortèges officiels et des transports à la direction générale des résidences officielles et des transports ;

-Dounya Zad Soltani, chef d’études à la direction des cadres.