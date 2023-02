Joueurs transférés au Qatar : le Paradou répond aux accusations de Derradji

Entre Hafid Derradji et la direction du Paradou AC, c’est le clash. Cette dernière a décidé de porter plainte contre le commentateur sportif de beIN Sports pour diffamation, à propos du transfert de trois jeunes pacistes au Qatar.

Réputée par sa bonne formation de footballeurs, l’académie du Paradou AC a conclu trois transferts au Qatar il y a deux semaines. Il s’agit des trois jeunes Omar Mohamed Rafik (19 ans), Abdelghani Lallam (18 ans) et Fouad Hanfoug (19 ans). Ces derniers, ont rejoint respectivement Al-Shamal, Al-Markhiya et Muaither SC (D2 qatarie).

Le moins que l’on puisse dire, est que ces transferts ont suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. En effet, ce choix serait alimenté par le fait que les trois jeunes pépites, issus de la fameuse académie du PAC, bénéficieront, dans un proche avenir, de la nationalité du Qatar, et éventuellement représenter la sélection d’Al-Annabi sur le niveau international.

C’est le cas, d’ailleurs, de Hafid Derradji. « Après les 3 transferts des jeunes Algériens, ces opérations ont été soupçonnées. Certains disent que ça relève de la traite humaine. Cela ne doit pas passer inaperçu. Les autorités algériennes doivent procéder à une enquête pour relever les soupçons et apporter des explications sur ce sujet ». A-t-il lâché sur la chaine Youtube du média qatari « WinWin ».

Quand la direction du Paradou descend en flammes Derradji

Il faut dire que les propos de Hafid Derradji ne sont pas passés inapperçues de la direction du Paraoud AC. Cette dernière, a descendu en flammes le commentateur de beIN Sports. Elle compte également porter plainte contre lui pour diffamation.

« Suite aux propos infondés et diffamatoires tenus par le commentateur Derradji Hafid dans une vidéo publiée par la chaîne youtube7 « win-win show », où il a tenté vainement de porter atteinte à l’image du Paradou Club et de ses dirigeants, en cherchant à jeter la suspicion sur les transferts de certains joueurs du Paradou vers le championnat du Qatar, la direction du PAC tient à apporter le démenti et précisions suivants :

Le style emprunté par ce journaliste vise clairement à susciter l’amalgame sur ces transferts, mélangeant sciemment, tantôt le conditionnel et tantôt la tromperie, dans l’unique l’objectif de créer une affaire ex-nihilo.

en déclarant dans cette vidéo que ces trois (03) joueurs transférés sont âgés de moins de 18 ans, ce qui est totalement faux, ce prétendu professionnel a proféré un mensonge aussi odieux qu’inacceptable.

de plus, ce sieur a aussi déclaré dans cette vidéo que les 03 joueurs transférés sont tous issus de l’académie de la FAF, ce qui est erroné et donc indigne de la part de ce soi-disant journaliste.

La référence de ce commentateur à la traite humaine qui est un crime, en évoquant ces transferts, constitue une qualification diffamatoire dont il est le seul responsable et il devra par conséquent en assumer les conséquences.

Les transferts opérés par le Paradou Club vers le championnat qatari, tout comme vers d’autres championnats, se sont déroulés dans la stricte légalité et la transparence la plus totale, conformément aux règles de la FAF et de la FIFA, sinon comment expliquer leur validation par l’instance fédérale nationale qui n’y a décelé aucune anomalie ou équivoques quelconques.

C’est dire le caractère malsain de la démarche de ce prétendu journaliste sportif, agissant en apparence sur instigation d’un marionnetiste caché et grisé par l’oisiveté (ou marionnetiste en chômage)

A écrit la direction paciste dans son communiqué. Et d’ajouter « Le Paradou Club se réserve le droit des suites légales à ce sujet ».

Enfin, elle conclut : « Le temps prouvera qu’en donnant l’impression dans cette vidéo de s’associer à de supposées préoccupations, ce triste individu a failli de cacher qu’il est à l’origine de ces vaines et incroyables diatribes, sur fond de cabale médiatique orchestrée par ceux qui l’ont toujours instrumentalisé pour mener leurs sales besognes ».