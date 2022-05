Joueurs exportés vers l’étranger : l’Algérie très mal classée

L’Algérie est un pays qui n’exporte pas trop de joueurs à l’étranger. Selon l’étude annuelle du centre international d’études sportives (CIES), seulement 55 joueurs algériens ont été expatriés lors de la période 2017-2022. Un bilan qui ne plaide guère en faveur de notre football.

Une étude annuelle du Centre international d’étude sportive (CIES), qui recense les joueurs expatriés dans 135 ligues à travers le monde, a établi le classement des pays exportant le plus leurs joueurs à l’étranger. En effet, il a analysé 2 198 équipes dans 135 championnats à travers le monde. Le Brésil est le plus grand exportateur mondial de footballeurs. Avec 1 219 joueurs à l’étranger, les Auriverdes dominent le classement dévoilé.

La France figure à la deuxième place du classement avec, actuellement 978 joueurs dans les ligues étrangères, 208 de plus qu’il y a cinq ans. L’Argentine occupe la troisième place avec 815 footballeurs, suivie de l’Angleterre avec 525 footballeurs à l’étranger. La cinquième position est occupée par l’Allemagne avec 441 joueurs.

Quant à l’Algérie, elle pointe vers le bas du tableau, avec 55 joueurs seulement exportés à l’étranger du 1er mai 2017 jusqu’à la même date de l’année en cours. Un bilan qui ne plaide absolument pas en faveur de notre football. Cela reflète, bien évidemment, le niveau «médiocre» de notre championnat qui se détériore d’une saison à une autre, notamment face à la crise financière qui secoue pratiquement tous les clubs, hormis le MCA, l’USMA et le CSC, qui ont derrière eux de solides entreprises étatiques.

Des pays africains devancent de loin l’Algérie !

Concernant toujours le classement établi par la CIES, l’Algérie est classée 7e au niveau africain, concernant l’exportation des joueurs à l’étranger. Des pays africains comme le Ghana, le Nigéria ou encore le Mali et la Cameroun, devancent de loin notre pays. Par exemple, le Nigéria et le Ghana occupent respectivement la 12e et la 14e place dans ledit classement.

Cela reflète également que l’Algérie accuse un retard flagrant en matière de formation, hormis le Paradou AC. Et pourtant, notre pays ne manque pas de richesses pour fonder des centres de formation, tout en s’appuyant sur la compétence européenne pour dénicher les jeunes talents.

Ce qu’il faut aussi savoir dans les statistiques du CIES, c’est que 23 joueurs algériens ont quitté le pays vers la Tunisie, soit un taux de 42% des joueurs expatriés lors de ces cinq dernières années, tandis que 7 joueurs ont été transférés vers l’Arabie Saoudite. La France vient en troisième position privilégiée, avec 6 joueurs, devant la Belgique (5 joueurs), le Qatar (5 joueurs) et le Portugal (3 Joueurs). On compte également un expatrié algérien, en Bulgarie, en Allemagne, en Macédoine du Nord, en Suisse, aux Pays-Bas et en Turquie.