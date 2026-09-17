Urgent
Tebboune reçoit Natalia Kochanova : voici les nouveaux axes de coopération entre l’Algérie et le Bélarus Pêche au thon rouge : l’Algérie durcit les règles avec des caméras 3D et une traçabilité électronique « Des jouets pour enfants » : L’explication déconcertante d’une femme de 70 ans accusée de sorcellerie Joueurs binationaux à convaincre, l’après Mahrez… les révélations de Hemdani Hemdani défend ses choix et affiche ses ambitions
Football Algérie

Joueurs binationaux à convaincre, l’après Mahrez… les révélations de Hemdani

ZB
Zakaria Benhammadi
2 min de lecture
Joueurs binationaux à convaincre, l’après Mahrez… les révélations de Hemdani
Suivre Algérie 360° sur Google Actualités

Brahim Hemdani a tenu sa première conférence de presse depuis sa nomination à la tête de l’équipe d’Algérie. Le sélectionneur national a détaillé ses priorités, notamment le dossier sensible des joueurs binationaux.

Selon Brahim Hemdani, plusieurs joueurs susceptibles de représenter l’Algérie hésitent encore entre plusieurs sélections. « Il y a un certain nombre de joueurs qui ont le choix entre plusieurs sélections. La semaine dernière, on a passé beaucoup de temps sur ces dossiers, on essaie de les convaincre », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur reconnaît la difficulté de l’exercice. « C’est un processus compliqué, mais on va faire le maximum », a-t-il ajouté. Aucun nom n’a toutefois été communiqué à ce stade.

À lire aussi : Equipe d’Algérie : Hemdani dévoile une liste surprise, sans Zidane

climatiseurs LG Algérie
climatiseurs LG Algérie

Hemdani répond aux critiques reçues depuis sa nomination

Interrogé sur les critiques entourant son arrivée, Brahim Hemdani a assumé son choix de carrière. « Les critiques font partie de ce métier. Si vous n’aimez pas les critiques, vous ne pouvez pas faire ce métier », a-t-il affirmé.

Le technicien a également précisé sa position vis-à-vis des réseaux sociaux. « Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, vous ne me trouverez pas. J’aime rester dans ma petite bulle. Mon objectif, c’est d’avoir des résultats », a-t-il expliqué.

Qui héritera le capitanat ?

Au-delà du terrain, le départ de Riyad Mahrez pose la question de la transmission du leadership au sein du groupe. Le départ d’Aïssa Mandi accentue également cette problématique, puisque l’ancien défenseur représentait un élément important de la vie collective.

« On a la chance d’avoir autant de bons joueurs sur le côté droit. Ils ont la possibilité de montrer leurs qualités. Ce n’est pas facile de voir un joueur comme Mahrez quitter le navire, mais c’est à eux de nous montrer ce dont ils sont capables. On a plusieurs possibilités »

Dès lors, la question du futur capitaine se pose naturellement pour Brahim Hemdani. Le sujet a d’ailleurs pris de l’ampleur ces dernières semaines, notamment depuis les annonces autour de la présence de Mahrez et Mandi pour le premier match de Hemdani.

Sur l’identité du prochain capitaine, Brahim Hemdani n’a pas tranché. « J’ai une idée pour le brassard. Je vais voir les joueurs qui sont capables d’encadrer les jeunes et on verra », a-t-il indiqué.

Cette annonce intervient après la publication d’une liste surprise sans Zidane par le sélectionneur national. Le nom du futur capitaine devrait donc être connu dans les prochaines semaines, à l’approche des premières échéances officielles.

À lire aussi : Contrat, durée, objectif : ce que la FAF attend de Brahim Hemdani

ZB

Zakaria Benhammadi

Zakaria Benhammadi - Journaliste senior – Sport, politique et justice

Zakaria Benhammadi est journaliste senior au sein d'Algerie360. Spécialisé dans l'actualité sportive, il couvre l'équipe nationale algérienne, la Ligue 1 et les joueurs algériens évoluant à l'étranger. Il traite également les grands dossiers politiques et judiciaires

Voir tous les articles de Zakaria Benhammadi →

À lire aussi

La une du jour

Tebboune reçoit Natalia Kochanova : voici les nouveaux axes de coopération entre l’Algérie et le Bélarus

Tebboune reçoit Natalia Kochanova : voici les nouveaux axes de coopération entre l’Algérie et le Bélarus

 Pêche au thon rouge : l’Algérie durcit les règles avec des caméras 3D et une traçabilité électronique

Pêche au thon rouge : l’Algérie durcit les règles avec des caméras 3D et une traçabilité électronique

 « Des jouets pour enfants » : L’explication déconcertante d’une femme de 70 ans accusée de sorcellerie

« Des jouets pour enfants » : L’explication déconcertante d’une femme de 70 ans accusée de sorcellerie

 Hemdani défend ses choix et affiche ses ambitions

Hemdani défend ses choix et affiche ses ambitions

 Métro d’Alger : circulation partiellement interrompue ce week-end en raison de travaux

Métro d’Alger : circulation partiellement interrompue ce week-end en raison de travaux

 61 kg de kif traité planqués dans des voitures, 7 trafiquants tombent à Chlef (Vidéos)

61 kg de kif traité planqués dans des voitures, 7 trafiquants tombent à Chlef (Vidéos)

Extra contenu