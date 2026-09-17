Joueurs binationaux à convaincre, l’après Mahrez… les révélations de Hemdani

Brahim Hemdani a tenu sa première conférence de presse depuis sa nomination à la tête de l’équipe d’Algérie. Le sélectionneur national a détaillé ses priorités, notamment le dossier sensible des joueurs binationaux.

Selon Brahim Hemdani, plusieurs joueurs susceptibles de représenter l’Algérie hésitent encore entre plusieurs sélections. « Il y a un certain nombre de joueurs qui ont le choix entre plusieurs sélections. La semaine dernière, on a passé beaucoup de temps sur ces dossiers, on essaie de les convaincre », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur reconnaît la difficulté de l’exercice. « C’est un processus compliqué, mais on va faire le maximum », a-t-il ajouté. Aucun nom n’a toutefois été communiqué à ce stade.

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Hemdani répond aux critiques reçues depuis sa nomination

Interrogé sur les critiques entourant son arrivée, Brahim Hemdani a assumé son choix de carrière. « Les critiques font partie de ce métier. Si vous n’aimez pas les critiques, vous ne pouvez pas faire ce métier », a-t-il affirmé.

Le technicien a également précisé sa position vis-à-vis des réseaux sociaux. « Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, vous ne me trouverez pas. J’aime rester dans ma petite bulle. Mon objectif, c’est d’avoir des résultats », a-t-il expliqué.

Qui héritera le capitanat ?

Au-delà du terrain, le départ de Riyad Mahrez pose la question de la transmission du leadership au sein du groupe. Le départ d’Aïssa Mandi accentue également cette problématique, puisque l’ancien défenseur représentait un élément important de la vie collective.

« On a la chance d’avoir autant de bons joueurs sur le côté droit. Ils ont la possibilité de montrer leurs qualités. Ce n’est pas facile de voir un joueur comme Mahrez quitter le navire, mais c’est à eux de nous montrer ce dont ils sont capables. On a plusieurs possibilités »

Dès lors, la question du futur capitaine se pose naturellement pour Brahim Hemdani. Le sujet a d’ailleurs pris de l’ampleur ces dernières semaines, notamment depuis les annonces autour de la présence de Mahrez et Mandi pour le premier match de Hemdani.

Sur l’identité du prochain capitaine, Brahim Hemdani n’a pas tranché. « J’ai une idée pour le brassard. Je vais voir les joueurs qui sont capables d’encadrer les jeunes et on verra », a-t-il indiqué.

Cette annonce intervient après la publication d’une liste surprise sans Zidane par le sélectionneur national. Le nom du futur capitaine devrait donc être connu dans les prochaines semaines, à l’approche des premières échéances officielles.

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