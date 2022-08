Joueurs arabes les plus chers en France : les algériens ont la côte

Visiblement, les joueurs algériens évoluant en championnat français Ligue 1 Uber Eats ont la côte. Sept d’entre eux figurent sur la liste des dix joueurs arabes dont la valeur marchande est haute.

Nombreux sont ceux les joueurs algériens qui évoluent en championnat français Ligue 1 Uber Eats. Il y a ceux qui disposent de la double nationalité, française et algérienne, et d’autres qui ont réussi à décrocher un contrat professionnel en France. On cite, entre autres, Youcef Atal, Hicham Boudaoui ou encore Ilyes Chetti.

Visiblement, les joueurs algériens évoluant en France ont la côte. En effet, sept d’entre eux figure dans le top 10 des joueurs arabes dont la valeur marchande est haute. Une liste établie, bien évidemment, selon le site spécialisé « Transfermarket ».

Atal à la tête du classement

Sans surprise, le marocain Achraf Hakim est en tête de la liste. Faisant parti des meilleurs latéraux droits en Europe, sa valeur marchande est estimée à 65 millions d’Euro.

Il est suivi par Youcef Atal. L’arrière latéral de la sélection nationale est le joueur algérien le plus cher en France. En effet, sa valeur marchande est estimée à 15 millions d’Euro.

Andy Delort vient en troisième position (13 millions €). Le Marocain Sofiane Boufal (8 millions €) et l’Egyptien Mostefa Mohamed (6,5 millions €) occupent respectivement la 4e et la 5e place.

Enfin, on trouve que les algériens pour la suite du classement. Il s’agit de Hicham Boudaoui (6,5 millions €), Bilal Brahim (5 millions €), Ilane Kebbal (4,5 millions €) et Akim Zedadka et Haris Belkebla (4 millions €).

Il faut dire que des jeunes comme Bilal Brahimi et Hicham Boudaoui peuvent augmenter leur côte dans le cas où ils feront une grande saison. On peut aussi citer le nom de Youcef Belaili, qui s’est imposé comme un élément incontournable au sein de la formation du Stade Brestois.