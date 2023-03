Jouer en équipe d’Algérie : Mitchell Weiser dévoile ses motivations

Après l’annonce de son souhait de rejoindre la sélection algérienne de football, le latéral du club allemand de Werder Brême, Mitchell Weiser, explique son choix.

En effet, suite aux informations que la presse allemande a révélées, un potentiel nouveau renfort s’est offert au sélectionneur algérien, Djamel Belmadi. Disposant de la double nationalité, Algérienne et Allemande, Weiser semble déterminé à écrire un nouveau chapitre dans sa carrière de journaliste professionnel.

« La vie d’un football professionnel sur le terrain est courte. Si ne me restera pas plus que 8 années dans le haut niveau si tout se passe bien. J’espère optimiser ce temps qui me reste. » dit-il en zone mixte.

Ainsi, guidé par l’envie de réaliser un passage satisfaisant sur le plan international, le latéral, Mitchell Weiser, œuvre corps et âme pour rejoindre les Fennecs de Belmadi.

Certaines sources en Allemagne parlent même d’une procédure de changement de nationalité sportive que le joueur aurait entamé dernièrement. « J’ai le luxe de disposer de deux nationalités. J’opte pour le choix que j’estime meilleur pour moi. J’ai des objectifs en tête et j’espère les réaliser. » ajoute-t-il.

Des objectifs qui s’élèvent au rang d’une participation à une compétition majeure et qui pourraient se réaliser en étant international algérien, sous-entend le joueur.

Ainsi, Mitchell Weiser, a indiqué, « J’avais toujours en tête cette option. Pouvoir disputer les grandes compétitions internationales est important pour moi. Je pense que j’aurais plus de chances de le faire en jouant avec l’Algérie. » ajoute-t-il.

Mitchell Weiser en équipe d’Algérie : des difficultés d’adaptation pour le joueur ?

Étant l’un des premiers joueurs germanophones optant pour la sélection algérienne de football, certains doutes se sont répondus concernant l’adaptation du joueur s’il ferait partie de l’effectif de l’équipe d’Algérie. Néanmoins, conscient de la situation, Mitchell Weiser, a tenu à répondre à ces questions.

« Certes, je ne suis pas allé en Algérie. Je ne suis pas en mesure de dire que je connais la culture algérienne. Or, je suis un aventurier. Cela me rend davantage enthousiaste à l’idée de jouer pour la sélection algérienne, car, j’aime le défi. » dit-il au micro de la presse allemande.

Surmonter les difficultés en s’armant d’une langue internationale, telle est la réponse de Weiser à l’une des questions qui se projetaient sur l’adaptation du latéral algéro-allemand. « Le football est une langue mondiale. Quand on parle le même football, ces problèmes ne se posent pas. » explique-t-il.

Finalement, le potentiel nouveau renfort défensif de l’équipe d’Algérie, Mitchell Weiser, a ajouté, « Mon père a joué en France. Petit, je maîtrisais le français mieux que l’allemand. Maintenant, ce n’est plus le cas, mais je ne suis pas inquiet. » affirme le joueur de Werder Brême.