Jouer au poker en ligne ou parier sur une rencontre sportive ?

Poker en ligne ou pari sportif – deux pratiques a priori diamétralement opposées et pourtant bien plus similaires qu’il n’y paraît. En effet, elles ont en commun tout ce qui rend les jeux d’argent en ligne plus excitant : les stratégies à mettre en place, la maîtrise du bankroll et l’émotion ressentie au moment de placer ses paris, seront souvent les mêmes. D’ailleurs, de nombreux professionnels estiment que le poker peut être considéré comme un sport. Sans aller aussi loin dans la comparaison, intéressons-nous aux mécanismes à mobiliser pour jouer au poker en ligne et ceux nécessaires pour miser sur une rencontre sportive !

Jouer au poker et parier sur le sport sur Internet

Depuis plusieurs dizaines d’années, les jeux de poker et les paris sportifs sont désormais disponibles en ligne. Dans les deux cas, ces versions virtuelles de ces deux pratiques permettent d’attirer un plus grand nombre de joueurs. Mais aussi, pour ces derniers, de profiter de certains avantages non négligeables. Au poker, des tournois internationaux sont régulièrement organisés, se jouant en direct derrière un écran. Pour les paris sportifs, il est plus facile de rechercher les côtes et de placer un pari sur une rencontre se déroulant à l’autre bout du monde depuis son smartphone !

Plus récemment, l’arrivée du direct a apporté une expérience encore plus immersive et qualitative aux parieurs. C’est particulièrement le cas pour le pari sportif, qui permet de placer ce dernier simultanément avec la rencontre en question. C’est un bon moyen de réagir plus rapidement aux changements soudains et de profiter des côtes de jeu plus avantageuses.

Pour gagner au poker ou aux paris sportifs, il ne suffit pas de connaitre les règles

Les paris sportifs comme le poker peuvent paraître une affaire d’expérience et de connaissance. En effet, ces deux composantes sont très importantes dans l’arsenal d’un parieur. Néanmoins, au-delà des seules règles, il est aussi important de faire des recherches sur les bonnes stratégies de paris, sur les côtes (pour les rencontres sportives) et même sur ses adversaires pour le poker. Différentes stratégies existent dans les deux domaines. Et les connaître, mais aussi les maîtriser est indispensable pour tirer son épingle dû jeu.

Maitriser ses paris implique donc d’aller bien plus loin que la simple compréhension des tenants et aboutissants du jeu. Un parieur sportif professionnel sait prendre en compte tous les composants de ses paris. Cela peut impliquer des informations sur les deux équipes, des facteurs externes, des résultats antérieurs, etc. De la même manière, les joueurs de poker devront collecter un certain nombre d’informations sur les différentes variantes du jeu de carte, et sur les offres et promotions qui peuvent leur apporter un avantage concurrentiel à la table !

La place des mathématiques

Un certain niveau de calculs et de prédictions mathématiques peut également être mobilisé dans les paris sportifs et le poker. Puisque les paris sportifs impliquent de prédire les tendances, de comprendre les statistiques et de parier en fonction de la probabilité, des facilités en mathématiques et en statistiques peuvent être intéressantes à mobiliser. C’est ce qui en fait un passe-temps (ou une profession) potentiellement rentable pour quiconque a la bosse des maths.

Cela vaut également pour le poker. Même si la psychologie joue un rôle prépondérant dans l’issue d’une main, les mathématiques restent un élément clé. Un joueur sera d’autant plus fort qu’il saura réaliser des calculs de probabilités et ajuster ses stratégies et tactiques en fonction des résultats. Pour les paris sportifs comme pour le poker, atteindre des attentes raisonnables de résultats potentiels est un moyen de se maintenir à flot et de conserver un bankroll positif.

La gestion de son bankroll

En parlant de bankroll, quiconque se lance dans le pari sportif ou le poker en ligne doit avoir de bonnes bases en matière de gestion de son argent. Comprendre comment l’on peut jouer, et se comporter à une table de poker en fonction de ses moyens est crucial pour ne pas tout perdre en quelques tours. Et ne surtout pas perdre plus que l’on ne peut se le permettre. Cela vaut également pour les paris sportifs, en tout cas si notre but est d’augmenter nos profits.

Pour y parvenir, il est également très important de savoir garder la tête froide, même dans une situation qui peut être très stressante. Savoir se maîtriser, et attendre une bonne main ou une opportunité rentable de pari fera toute la différence au moment de comptabiliser ses gains !

Poker et paris sportifs : plus de similitudes que de différences

Les amateurs de sensations fortes pourront donc, sans grande difficulté, transférer les compétences acquises dans un domaine pour passer à l’autre. De nombreuses plateformes de jeux permettent justement de jouer au poker en ligne et de placer des paris sportifs depuis le même compte. Un bon moyen de varier les plaisirs, et d’augmenter ses chances de gagner !