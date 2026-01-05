Jouer à la « brigade anti-bûche » coûte cher… un maire de Sidi Bel Abbès finit en prison

La polémique aura finalement pris une tournure judiciaire majeure. Le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) de Telagh a été placé en détention provisoire hier, dimanche, suite à une décision controversée interdisant la vente de pâtisseries de fin d’année.

Le premier magistrat de la commune de Telagh (située à 50 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel Abbès) a comparu devant le tribunal de Sidi Bel Abbès pour répondre de plusieurs chefs d’accusation jugés « graves ».

Cette incarcération fait suite à la publication de l’arrêté n°390, daté du 7 décembre 2025, par lequel l’élu interdisait formellement aux commerces et pâtisseries de sa circonscription la vente de la traditionnelle bûche du Nouvel An.

Face à l’ampleur de la polémique, le maire, en poste depuis le 20 mars 2023, avait tenté de faire machine arrière en signant un second arrêté le 31 décembre 2025 pour annuler le premier. Ce document enjoignait les services de sécurité (Sûreté de daïra et Gendarmerie nationale) ainsi que l’inspection du commerce à cesser l’application de l’interdiction.

Cependant, ce rétropédalage n’a pas suffi à apaiser les autorités. Selon des sources citées par le quotidien El Khabar, l’élu est poursuivi pour :

Incitation à la haine et au racisme ;

Abus de fonction ;

Utilisation des technologies de l’information pour diffuser une décision sans en avoir informé sa hiérarchie (l’autorité de tutelle).

L’affaire, qui faisait l’objet d’enquêtes sécuritaires depuis plusieurs jours, a suscité un débat électrique sur les réseaux sociaux. Pour justifier l’annulation de son décret initial, le maire avait évoqué une « propagande malveillante » menée par certaines parties qu’il n’a pas nommées, déplorant les « dimensions négatives » prises par cette affaire.

L’élu passera donc ses premières nuits en prison en attendant la suite de l’instruction, illustrant la fermeté des autorités face aux décisions administratives jugées attentatoires à la cohésion sociale et prises en dehors des cadres réglementaires.

La « bûche interdite CNEWS » fait sensation à Alger

Puisque nous parlons de « bûches », impossible de ne pas mentionner l’initiative pleine d’esprit d’un boulanger du centre d’Alger. En réponse aux récentes affirmations d’une chaîne française évoquant une imaginaire « brigade anti-bûche » en Algérie, cet artisan a décidé de répondre par l’humour.

Sur sa vitrine, les passants ont pu découvrir une création baptisée « La Bûche Interdite CNews », accompagnée d’une étiquette sans équivoque : « Disponible ici ».

Une manière délicieusement ironique de rappeler que si certains plateaux de télévision parisiens aiment se faire peur avec des fables, les Algériens, eux, préfèrent savourer leurs gâteaux. On ne sait pas si la recette était secrète, mais le message, lui, est passé crème : en Algérie, la seule chose que l’on traque à la fin de l’année, c’est la meilleure adresse pour son dessert !