José Peseiro s’exprime sur une éventuelle succession à Belmadi

Pressenti pour succéder à Djamel Belmadi, José Poseiro ne ferme pas la porte à la fédération algérienne de football. Voulant profiter du repos après la CAN-2023, les négociations entre les deux parties devraient bientôt se poursuivre.

Plusieurs sélectionneurs de renom ont décliné l’offre de la FAF pour succéder à Djamel Belmadi. On cite, entre autres, Hervé Renard, Vahid Halilhodzic, Carlos Queiroz ou encore Hugo Broos. Désormais, il ne reste que deux candidats. En effet, il s’agit de José Peseiro et Vladimir Petkovic.

Visiblement, c’est le Portugais qui tient la corde. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est le potentiel successeur de Belmadi. Celui qui a atteint la finale de la CAN-2023 avec le Nigéria s’exprime enfin sur ses contacts avec la FAF.

« Effectivement, j’ai reçu un contact de la FAF, mais c’est mon agent qui s’en occupe. J’ai reçu plusieurs offres, mais je veux profiter du repos après la CAN. Actuellement, je me ressource auprès de ma famille au Portugal, avant de trancher sur mon avenir ». A-t-il confié, dans une déclaration accordé pour le média algérien « El-Hayat TV ».

« On va étudier l’offre de la FAF », son agent Diego André

L’agent de José Peseiro, Diego André, a donné à son tour plus de détails à propos des pourparlers entre son client et l’instance fédérale. « On n’a pas encore répondu à l’offre de la fédération algérienne. Peseiro a besoin du repos après la dernière CAN ». A-t-il déclaré au même média.

« On va étudier l’offre de la FAF avec un grand intérêt, comme les autres offres qu’on a reçus. Ensuite, mon client va trancher sur son avenir ». A-t-il ajouté. Rappelons que le contrat qui lie le technicien portugais de 64 ans à la fédération nigériane va expirer la fin du mois en cours. Pour le moment, il plane le suspense sur son avenir avec les « Super Eagles ».