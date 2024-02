José Peseiro a décliné l’offre de la FAF

José Peseiro n’entrainera pas l’équipe d’Algérie. Ce n’est finalement pas la fédération algérienne qui a écarté cette piste, mais c’est plutôt le technicien portugais qui a décliné l’offre.

Pressenti pour succéder à Djamel Belmadi, José Peseiro n’entrainera finalement pas l’équipe d’Algérie. Le président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi, est en négociations avancées avec le Bosniaque Vladimir Petkovic. Ce dernier tient la corde pour le poste de sélectionneur national.

On croyait que c’est la FAF qui a écarté la piste Peseiro car elle ne voulait pas l’attendre éternellement. Mais c’est plutôt le technicien portugais qui a décliné l’offre. En effet, et selon le média « Owngoalnigeria », l’entraineur de 64 ans va poursuivre l’aventure avec les « Supers Eagles » et ce, après que des hauts responsables à l’état nigérian l’ont convaincu de rester.

Le média nigérian révèle également, selon une source crédible, que l’instance fédérale a fait une offre alléchante à Peseiro. Elle lui a proposé un salaire mensuel de 280.000 euros, mais il veut poursuivre son projet avec la sélection nigériane.

« Il est faible tactiquement », Broos tire sur Peseiro !

Par ailleurs, le sélectionneur sud-africain, Hugo Broos, a descendu en flammes José Peseiro. En effet, il l’a qualifié d’un entraineur limité tactiquement.

« L’entraîneur des Super Eagles du Nigeria (Peseiro) est faible à mon avis parce qu’il demande toujours à ses joueurs de reculer au lieu d’attaquer l’adversaire. Il n’avait pas de tactique, son équipe n’est pas venue attaquer lorsque l’Afrique du Sud a rencontré le Nigeria. Ils se sont appuyés sur des contre-attaques occasionnelles avec deux ailiers. C’est à ce moment-là qu’ils nous ont battus parce qu’ils ont des ailiers rapides ». Dira le technicien belge à l’émission Soccer Africa, diffusée sur une chaine de télévision nigériane. Ce dernier a fait son constat, car il a déjà affronté le Nigéria de Peseiro en demi-finale de la CAN-2023.