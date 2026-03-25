José Manuel Albares en Algérie ce jeudi : première visite depuis la crise diplomatique avec Madrid

Le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, effectuera une visite officielle à Alger et Oran jeudi et vendredi prochains. Ce déplacement est perçu par Madrid comme le signal définitif de la normalisation des relations avec l’Algérie, après deux ans de tensions liées au revirement espagnol sur le dossier du Sahara occidental.

Initialement pressentie pour la fin mars, la visite de José Manuel Albares débutera finalement ce jeudi. Ce déplacement officiel, largement relayé par la presse espagnole, prévoit notamment une rencontre avec le président Tebboune, soulignant l’importance politique de ce voyage pour le rétablissement des relations bilatérales.

Cette rencontre, dont les préparatifs avaient été révélés il y a quelques mois par El Independiente, est désormais officiellement confirmée par la presse espagnole.

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José Manuel Albares attendu ce jeudi en Algérie

Quatre ans après le revirement espagnol sur le Sahara occidental, José Manuel Albares est attendu jeudi et vendredi à Alger et Oran. Ce déplacement intervient deux ans après une tentative avortée en raison de la volonté du ministre espagnol de se limiter aux échanges commerciaux en éludant la question sahraouie. Cette visite est perçue par Madrid comme l’acte final de la réconciliation après la rupture diplomatique de 2022.

À l’issue du Conseil des ministres, José Manuel Albares a stratégiquement qualifié l’Algérie de « partenaire stratégique et amie », une sémantique visant à apaiser un fournisseur de gaz crucial pour l’Espagne. Deuxième fournisseur du royaume derrière les États-Unis, Alger reste un allié énergétique indispensable dans un marché mondial instable.

Ce rapprochement intervient d’ailleurs dans un contexte de forte concurrence régionale, juste après la visite de Giorgia Meloni venue ce mercredi consolider l’axe Alger-Rome.

Albares veut apaiser les tensions

Selon la même source, au-delà de l’énergie, José Manuel Albares voit en l’Algérie un garant de l’équilibre régional. Madrid cherche ainsi à stabiliser sa position entre ses deux voisins maghrébins tout en récoltant les fruits du dégel économique : en un an, les flux commerciaux ont bondi, les exportations espagnoles ayant été multipliées par trois en 2025.

Après deux ans de turbulences, l’Espagne tente de stabiliser ses relations avec l’Algérie, profondément affectées par le virage pro-marocain de Madrid en 2022. Ce « revirement brutal » avait gelé les échanges et suspendu les accords bilatéraux pendant de longs mois. Le processus de normalisation, bien que prudent, s’est accéléré récemment grâce à des contacts de haut niveau en marge du G20 et à une visite ministérielle algérienne en Espagne après la crise.

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