Jordan Bardella brandit la menace du « zéro visa » : une provocation de plus contre l’Algérie

Ce mardi, Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN), a une fois de plus attisé les tensions entre la France et l’Algérie. Invité sur Europe 1 et CNews, au micro de Sonia Mabrouk, il a annoncé une politique de « zéro visa » pour les Algériens si l’Algérie continuait de refuser de récupérer ses ressortissants sous Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF). Des propos qui s’inscrivent dans un contexte déjà tendu, marqué par des déclarations incendiaires et des reproches mutuels.

Jordan Bardella, en s’inspirant de la politique migratoire de Donald Trump, a affirmé : « Si l’Algérie continue de multiplier ses provocations, il n’y aura plus un seul visa pour les ressortissants algériens à partir du moment où l’Algérie refuse de les reprendre ».

En outre, en plus de qualifier le gouvernement algérien de « provocateur », il passe sous silence les responsabilités historiques de la France dans la colonisation et prétend imposer un rapport de force unilatéral.

🟢 À LIRE AUSSI : « La colonisation n’était pas un drame pour les Algériens » : Marine Le Pen relance la controverse

Le président du Rassemblement National, Bardella, cible l’Algérie avec une politique de « zéro visa »

En effet, ce n’est pas la première fois que des politiciens français évoquent la limitation des visas pour les Algériens. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a récemment évoqué la suppression de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques algériens.

Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, a quant à lui appelé à réduire le nombre de visas accordés aux Algériens, arguant du refus de l’Algérie de reprendre ses ressortissants en situation irrégulière en France. Ces initiatives, loin de favoriser un dialogue équilibré, semblent refléter une approche unilatérale et coercitive. Renforçant les tensions entre les deux pays plutôt que de chercher des solutions.

🟢 À LIRE AUSSI : Les Algériens n’iront plus se soigner en France : Tebboune met fin à l’envoi de patients

En outre, lors de l’émission, Jordan Bardella a déclaré : « Nous avons donné à l’Algérie son indépendance. Il faut maintenant que le régime algérien nous donne la nôtre. » Sous entendant que l’indépendance de l’Algérie était un « cadeau » de la France, et non le fruit d’une lutte acharnée et d’un lourd tribut payé par le peuple algérien. Cette rhétorique, teintée de paternalisme et de mépris, ne fait qu’envenimer les relations déjà complexes entre les deux pays.

Enfin, en brandissant la menace du « zéro visa », Bardella cherche à faire de l’Algérie un bouc émissaire, tout en ignorant les responsabilités de la France dans la détérioration des relations bilatérales. De plus, propos de Bardella sont également révélateurs d’une vision révisionniste de l’histoire, en niant les sacrifices du peuple algérien durant la guerre de libération.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie – France : « Les accords de 1968 sont une coquille vide », Tebboune