Le plus grand événement qui réunit le cinéma du monde a débuté il y a quelques jours. En effet, la 76e édition du festival de Cannes a commencé mardi 16 mai soir. Montée de marches, tenues festives, diffusions des réalisations cinématographiques les plus inspirantes… la ville de Cannes a ouvert le feu pour son plus important et attendu événement.

Sur les 24 marches de ce lieu mythique accueillant le septième art qui investit les bords de la Méditerranée, des célébrités et les stars du cinéma ont défilé le tapis rouge en s’exposant fièrement devant les caméras et les micros des journalistes.

Johnny Depp monte les marches du Festival de Cannes : la musique algérienne à l’honneur

Bien que l’Algérie ait signé sa présence lors de cet événement, grâce à la diffusion de plusieurs films et réalisations algériennes dont Omar la Fraise, elle marque aussi la cérémonie d’ouverture par le biais de sa musique qui ambiance les présences.

En parlant du cinéma, la cérémonie d’ouverture a débuté par la projection du film « Jeanne du Barry » de la réalisatrice française Maïwenn et de l’acteur américain Johnny Depp. Un an après sa victoire judiciaire contre Amber Heard, Johnny Depp a monté les marches du festival de Cannes en compagnie de l’équipe de son film « Jeanne du Barry ».

En effet, cette montée de marches de la star des « Pirates des Caraïbes », a été animée par une musique qui s’inscrit dans le répertoire de l’Algérie. En effet, il s’agit d’une musique du Allaoui algérien, notamment « Louken Ydirou Alik Bab Hdid » de Larbi Dida sur laquelle s’ambiance la majorité du peuple algérien lors des mariages et des fêtes.

