Joe Hattab supprime la vidéo polémique des frontières Algérie – Maroc et s’explique

Face à la houle populaire entourant sa dernière vidéo sur l’Algérie, le YouTubeur Joe Hattab a été contraint de prendre des mesures plus ou moins radicales. En effet, son passage aux frontières algéro-marocaines n’est pas passé inaperçu aux yeux du public, et a même suscité un torrent de commentaires négatifs.

Tantôt accusé de politiser le tourisme, tantôt d’avoir des intérêts dans l’affaire, l’influenceur se retrouve entraîné malgré lui dans le conflit politico-social de longue date. Situation qui le pousse, en définitive, à supprimer sa vidéo.

La vidéo des frontières algéro-marocaines fait polémique : Joe Hattab dos au mur

Le créateur de contenu jordanien Joe Hattab était en Algérie pour filmer une série de vidéos à visée touristique dernièrement. Après Alger, Constantine et Oran, il termine son voyage par une des zones les plus controversées du pays : l’extrême ouest. Faisant d’abord le tour des villes adjacentes (Tlemcen, Maghnia), il conclut son périple par une escapade aux frontières Algérie-Maroc.

Il y met en évidence la relation fraternelle liant les deux peuples et les conséquences de la clôture des frontières sur les populations locales. Même s’il n’exprime aucune opinion politique à proprement parler, sa vidéo est très mal prise par le peuple algérien. Le public demande des explications sur la réelle intention derrière une telle vidéo, et surtout, le lien avec le reste de la série du jeune homme.

Suite à la gronde populaire, Joe Hattab supprime la vidéo des frontières

Alors que certains s’interrogent sur les intentions de l’influenceur, d’autres l’accusent directement de prendre parti dans le conflit. Les retours des internautes se distinguent par leur degré de mécontentement, mais le message véhiculé est le même : la vidéo pose problème.

Un YouTubeur tourisme étranger n’a pas les prérogatives nécessaires pour couvrir une affaire aussi complexe dans son contenu. Il n’est ni Algérien, ni Marocain, ni expert en géopolitique, ce qui l’écarte totalement de l’affaire, expliquent les commentaires.

Face au nombre important de retours négatif enregistré, Joe décide de supprimer la vidéo quelques heures après sa publication. Il reviendra plus tard s’expliquer sur la situation sur les réseaux sociaux.

Joe Hattab s’excuse et s’explique suite à la vidéo des frontières Algéro-Marocaines

Quelques jours après la suppression de sa vidéo, Joe Hattab prend Instagram pour rassurer le public algérien quant à ses intentions. Il partage une story sur son compte où il explique ne vouloir aucunement créer plus de tensions entre les deux peuples.

« Je m’excuse auprès de tous, j’ai supprimé la vidéo, car elle est sortie de son contexte. Son but était de faire connaître les liens proches de fraternité qui unissent les deux peuples. Elle entre aussi dans le cadre d’une compilation sur ma chaîne qui porte sur les frontières à travers le monde.

Le contenu de la vidéo a pris une tournure politique et quand j’ai vu qu’elle allait causer plus de mal que de bien, je l’ai retirée sous les 6 premières heures de publication. »

Joe a également tenu à présenter ses excuses aux habitants de Tlemcen de Maghnia et d’Oran pour ne pas les avoir suffisamment bien présentées. D’après ce dernier, ce sont le manque de temps et d’autorisations qui sont les deux principales raisons pour lesquelles les passages sur ces 3 régions sont moins peaufinés que ceux sur la capitale et Constantine.