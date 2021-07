JO Tokyo 2020 : Makhloufi se retire à la dernière minute

Dans un communiqué rendu public à l’instant, le triple médaillé olympique algérien Taoufik Makhloufi, vient d’annoncer sa non-participation au JO de Tokyo 2020, à cause d’une blessure au genou.

Le médaillé d’or du 1500 m aux JO-2012 de Londres, a précisé dans son communiqué, » J’ai attendu la dernière minute pour prendre une décision car c’était difficile et important pour moi, j’ai beaucoup pensé aux personnes qui m’attendaient pour participer aux JO. Cela m’attriste de vous informer que je ne serai pas dans l’avion transportant le troisième lot de notre expédition des athlètes qualifiés, pour laquelle nous souhaitons tout le meilleur, à Tokyo le 26 juillet ».

Concernant les raisons de son forfait, Makhloufi a précisé, « J’ai dû écouter mon corps et spécialement ma blessure au genou, qui, avec mon infection par le coronavirus ont perturbé mes préparatifs. En ces temps difficiles, je tiens à préciser que le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le sponsor officiel Mobilis, ainsi que la Fédération Algérienne d’Athlétisme, m’ont apporté le soutien nécessaire. »

Le natif de Souk Ahras, a ajouté, « Il n’est pas évident d’être à la hauteur quand la forme athlétique ne suit pas. J’ai passé plusieurs tests. Ils n’étaient pas concluants. Ne pas être dans les temps habituels à l’entraînement est frustrant pour un coureur. Mais ma frustration aurait été plus grande si j’avais couru pour revenir les mains vides du Japon. Néanmoins, je vous promets d’essayer de revenir plus fort pour les rendez-vous qui se profilent. Il y aura les Jeux méditerranéens 2022, chez nous, à Oran qui me tiennent à coeur ainsi que les Mondiaux 2022 aux Etats-Unis ».