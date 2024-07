JO Paris 2024 : sur quelles chaines regarder la cérémonie d’ouverture ?

Ces embarcations défileront sur 6 km le long du fleuve, offrant aux participants une vue imprenable sur les monuments emblématiques de Paris. Selon les organisateurs, environ 600 000 spectateurs assisteront à cet événement unique, dont 222 000 ont bénéficié de billets gratuits. Les téléspectateurs algériens pourront suivre ce spectacle à partir de 18h30 (heure algérienne) sur l’ÉNTV et sur BeIN Sports, qui diffusera également l’événement en clair sur le satellite NilSat.

Parmi les participants, 45 athlètes algériens défileront avec fierté. En France, la diffusion sera assurée par les chaînes de France Télévisions et d’autres groupes, avec une couverture sur le satellite Astra à partir de 19h30 (heure française). La cérémonie, qui durera plus de trois heures, promet d’être une célébration inoubliable de l’esprit olympique et de la culture française.

Un spectacle hors du commun

Le metteur en scène Thomas Jolly a conçu un spectacle de près de quatre heures, destiné à montrer “une France fière de son histoire et de son patrimoine”. Cette cérémonie d’ouverture exceptionnelle débutera ce vendredi 26 juillet à 19h30 et se déroulera sur la Seine, entre les ponts d’Austerlitz et d’Iéna, sur un parcours de 6 km.

Les 12 tableaux artistiques qui composeront le spectacle ont été imaginés par Thomas Jolly et une équipe d’experts incluant l’historien Patrick Boucheron, la romancière Leïla Slimani, la scénariste Fanny Herrero et le dramaturge Damien Gabriac. Ces tableaux se dérouleront entre deux ponts prestigieux de la capitale : celui d’Austerlitz, à côté du Jardin des Plantes, et celui d’Iéna, au pied de la tour Eiffel. Les spectateurs pourront admirer les performances sur des scènes installées le long du parcours, avec des monuments parisiens tels que Notre-Dame, la Concorde, le Louvre et le Grand Palais servant de toile de fond. Les danseurs évolueront également sur les toits parisiens, entre le pont de Notre-Dame et le Pont-Neuf, sécurisés par des harnais pour assurer leur sécurité.

Cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 : un spectacle attendu par des milliers de personnes

Un milliard de téléspectateurs sont attendus pour suivre l’événement, avec 320 000 spectateurs présents sur place, répartis sur 124 tribunes le long de la Seine. 71 écrans géants seront installés pour permettre à tous de ne rien manquer du spectacle. Près de 7 000 athlètes participeront à la cérémonie à bord de bateaux-mouches, remplaçant le traditionnel défilé autour d’une piste. Quatre-vingt-cinq embarcations transporteront 6 800 athlètes représentant 205 délégations.

La cérémonie débutera traditionnellement avec la Grèce, en hommage au pays d’origine des JO, et se terminera par l’Australie et les États-Unis, futurs hôtes des Jeux en 2032 (Brisbane) et 2028 (Los Angeles), puis enfin la France, emmenée par ses deux porte-drapeaux, Mélina Robert-Michon et Florent Manaudou.

Les 12 tableaux se dérouleront jusqu’à l’arrivée de la flamme olympique à la tour Eiffel vers 22h45. Tony Estanguet, président de Paris 2024, et Thomas Bach, président du Comité international olympique, prononceront leurs discours avant qu’Emmanuel Macron ne déclare officiellement ouverts les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le nageur Florent Manaudou et la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon prêteront ensuite le serment des athlètes, un moment solennel qui remonte à 1920.

Le relais de la flamme se terminera au Trocadéro, où le dernier relayeur allumera la vasque olympique au jardin des Tuileries. L’identité de ce dernier porteur reste donc un secret bien gardé, avec des noms comme Zinedine Zidane, Marie-José Pérec et l’astronaute Thomas Pesquet circulant avec insistance.

Quelles seront les stars présentes à la cérémonie des JO 2024 ?

Quelques indices ont été révélés concernant les stars attendues ce vendredi soir. Céline Dion est fortement pressentie, ayant été aperçue en France depuis mardi, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été donnée. Cependant, selon les informations de la direction des sports de Radio France, Aya Nakamura, Philippe Katerine, et Juliette Armanet sont parmi les artistes prévus pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Aya Nakamura chantera deux de ses succès ainsi que des titres de Charles Aznavour. Le pianiste Sofiane Pamart et le DJ Cerrone participeront également à l’événement. Des artistes internationaux viendront animer les 12 tableaux artistiques, mobilisant près de 2 000 artistes et 1 800 costumes conçus par Daphné Bürki. Les rumeurs évoquent également la présence de Céline Dion et de Lady Gaga, suscitant une grande attente.