JO Paris 2024 : l’Algérie accueille ses champions

La délégation algérienne, ayant pris part aux Jeux Olympiques Paris-2024, est de retour au pays. Les trois champions, Kaylia Nemour, Imane Khelif et Djamel Sedjati ont eu droit à un accueil très chaleureux.

Les Jeux Olympiques Paris-2024 ont été clôturés dimanche dernier. L’Algérie les a achevés à la 36e place au classement mondial, grâce à Kaylia Nemour (Gymnastique), Imane Khelif (Boxe) et enfin Djamel Sedjati (Athlétisme).

La délégation algérienne, ayant pris part aux JO, a regagné le pays en début de cet après-midi, à bord d’un vol spécial Paris-Alger. C’est vers 13h qu’elle a atterri à l’aéroport Houari Boumediene, où elle a trouvé à son accueil, le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrahmane Hammad, accompagné de responsables civils et militaires.

Le moins que l’on puisse dire, est que les trois champions Kaylia Nemour, Imane Khelif et Djamel Sedjati ont eu droit à un accueil chaleureux, avec notamment la présence de leur famille dans le salon d’honneur de l’aéroport. On s’attendait à un tel accueil, après avoir honoré le drapeau algérien aux JO.

Les champions livrent leurs impressions

Kaylia Nemour, Imane Khelif et Djamel Sedjati ont livré leurs impressions au salon d’honneur de l’aéroport. Ils se disent contents pour avoir honoré le drapeau algérien aux Jeux Olympiques et émus du bon accueil qui leur a été réservé.

« J’exprime une nouvelle fois ma grande joie après avoir décroché la médaille d’or aux JO, mais aussi du bon accueil qui m’a été réservé. Ça me fait vraiment un grand plaisir de rendre tout un peuple content. J’espère que l’exploit aux JO en appellera d’autres à l’avenir », dira Kaylia Nemour.

Quant à Imane Khelif, elle a déclaré : « Ma médaille d’or est juste une récompense d’un long travail de huit ans. Le plus important pour moi, c’est d’être au niveau des attentes des Algériens. Merci pour ce bon accueil, en espérant d’autres succès à l’avenir ».

Et enfin Djamel Sedjati qui dira : « Ma consécration à Paris n’était pas une simple formalité. J’ai cravaché dur et le travail a payé. Je dédie ma médaille à tous les Algériens et tous ceux qui m’ont soutenu. Je ferai en sorte d’être toujours à la hauteur lors des prochaines échéances ».