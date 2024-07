JO Paris 2024 : la FIJ va enquêter sur la disqualification de Dris Messaoud

La Fédération internationale du judo ne compte pas laisser aller quant à la disqualification du judoka algérien, Dris Messaoud, face à son homologue israélien. Elle va enquêter sur l’affaire après les JO.

Dris Messaoud devait effectuer son entrée en lice dans les Jeux Olympiques Paris-2024 aujourd’hui, à l’occasion du 1/16ᵉ de final dans la catégorie -73kg. Il devait affronter l’Israélien Tohar Botbul. Mais il a été disqualifié la veille de son combat. La raison ? C’est tout simplement pour avoir raté sa pesée pour 400 grammes.

Mais la disqualification du jeune judoka algérien n’est pas passée inaperçue de la Fédération internationale du judo. En effet, elle va examiner l’affaire.

Dris Messaoud dans le collimateur de la FIJ

Il faut dire que la FIJ soupçonne que cette prise de poids est préméditée par Dris Messaoud. Une façon par laquelle il aurait évité d’affronter un adversaire d’un état non reconnu par les Algériens.

« Nous ne pouvons pas justifier la surcharge pondérale de M. Dris. Mais nous restons déterminés à faire en sorte que tous les athlètes concourent dans des conditions égales et équitables », Lit-on dans un communiqué publié par la Fédération international du judo ce lundi. Et d’ajouter : « les athlètes sont souvent victimes de conflits politiques plus larges ».

La FIJ précise l’ouverture d’une enquête approfondie après la fin des Jeux Olympiques Paris-2024. « Après les Jeux Olympiques, la situation fera l’objet une enquête approfondie et d’autres mesures seront prises si nécessaire »