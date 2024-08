JO Paris 2024 : Kaylia Nemour offre la 1ère médaille d’or à l’Algérie

Kaylia Nemour l’a fait ! Elle offre la première médaille d’or à l’Algérie dans les Jeux Olympiques Paris-2024 après avoir décroché la première place lors de la finale des Barres Asymétriques, à la grande joie des Algériens.

Les regards des Algériens étaient rivés cet après-midi vers la finale des Barres Asymétriques (Gymnatisque/Femmes) qui a connu la participation de Kaylia Nemour. Elle était en lice avec Zhang Yihan et Qiu Qiyuan (Chine), Alice D’Amato (Italie), Nina Darweal (Belgique), Rebecca Downie (Grande-Bretagne), Helen Kevric (Allemagne) et enfin Sunisa Lee (Etas-Unis).

Malgré la rude concurrence avec les autres gymnastes, la jeune algérienne de 17 ans, et grâce à un excellent enchainement, a réalisé le meilleur score de la finale de 15.700. Elle a devancé la championne du monde, la Chinoise Qiu Qiyuan, qui a eu 15.400. Enfin, l’Américaine Sunisa Lee a décroché la troisième place avec 14.800.

Ainsi, Kaylia Nemmour offre la première médaille d’Or à l’Algérie dans les Jeux Olympiques Paris-2024. En attendant Imane Khelif dans la boxe. Certes, cette dernière a assuré la médaille de bronze, mais elle vise l’or, pourquoi pas la deuxième pour notre pays dans les JO.

Kaylia Nemour rentre dans l’histoire par la plus grande porte !

Il faut dire que Kaylia Nemour rentre dans l’histoire par la plus grande porte. En effet, elle devient la première gymnaste africaine à remporter une médaille d’or dans les Jeux Olympiques.

Certes, c’est la première d’or pour l’Algérie dans les JO Paris-2024, mais aussi depuis 12 ans. La dernière date de 2012, décrochée par Taoufik Makhloufi dans les JO de Londres.

La cerise sur le gâteau, c’est la première médaille d’or des participants Arabes et Africains dans les JO de Paris. À 17 ans seulement, on peut prédire à notre jeune gymnaste un avenir radieux.