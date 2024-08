JO Paris 2024 : chambré sur les réseaux sociaux, Oussama Khennoussi met fin à sa carrière

Le lanceur de disque, Oussama Khenoussi, a mis fin à sa carrière à 24 ans seulement. La raison ? C’est tout simplement après avoir fait l’objet de sévères critiques sur les réseaux sociaux suite à sortie du premier tour dans les Jeux Olympiques Paris-2024.

C’est hier qu’Oussama Khennoussi a effectué son entrée en lice dans le lancer de disque. Il a complètement raté sa première sortie. En effet, il a raté trois tentatives, synonyme de l’élimination du premier tour.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait l’objet de sévères critiques sur les réseaux sociaux. Très affectés, il a décidé de mettre fin à sa carrière à… 24 ans seulement.

« Hamdoulilah, merci à tous qui m’ont soutenu durant ma carrière. Aujourd’hui, c’est ma dernière compétition. Insulter ma mère, c’est inadmissible, honte à vous ! Je m’en remets à Dieu, justice divine existe », a-t-il écrit sur son compte Facebook.

Apparemment, le jeune athlète a agi sous l’ère de la colère et la déception en même temps. Encore jeune, ses proches devraient le convaincre de revenir sur sa décision.

Encore des échecs pour les Algériens aux JO

Visiblement, seules Iman Khelif et Kaylia Nemour font l’exception dans les JO Paris-2024, en attendant l’entrée en lice d’Amine Sedjati. La journée d’hier a été également marquée par plusieurs échecs des athlètes algériens.

Outre Oussama Khenoussi, Carole Bouzidi n’a pas pu atteint la finale du canoë-kayak. En effet, elle a été éliminée de la demi-finale de l’épreuve.

Le lutteur algérien, Abdelkarim Fergat, a été éliminé dès le premier tour de lutte gréco-romaine. Il a été battu par l’Iranien Mehdi Mohseninejad, qui s’est imposé en moins d’une minute (9-0).

En athlétisme, Bilal Tabti a terminé sa course du 3000m steeple dans la difficulté lors de la première série en terminant à la 12ᵉ et dernière place avec un temps laborieux de 9:04.81. À la peine et très loin du peloton, Tabti a été encouragé par le public du Stade de France qui a eu de la peine pour l’athlète algérien.