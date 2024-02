JO 2024 – Paris : visas, formalités, budget à prévoir… Comment préparer son voyage ?

À l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, une ribambelle de touristes (16 millions estimés en tout), préparent leurs voyages et séjours dans la capitale française. Cependant, pour certains, comme les Algériens, le processus de demande de visa est une étape incontournable avant de pouvoir fouler le sol français.

Afin de faciliter cette démarche, le site SchengenVisaInfo a lancé un nouvel outil intelligent, le SchengenVisaInfo Olympic’s Checker. Cet outil novateur vise à accompagner les voyageurs à chaque étape de leur demande de visa, de la planification budgétaire à la préparation des documents nécessaires pour leur séjour en France.

Un outil pratique pour les voyageurs aux JO de Paris 2024

Pour faciliter la tâche aux visiteurs, le site SchengenVisaInfo a mis en place un nouvel outil intelligent capable d’assister les voyageurs dans le processus de demande de visa, mais aussi dans la budgétisation et la documentation à avoir sur soi au cours du voyage. Le SchengenVisaInfo Olympic’s Checker est un outil simple et ludique, qui permet à l’utilisateur d’avoir une idée claire sur le budget, les documents, et les procédures nécessaires pour son voyage en France en fonction de sa nationalité.

L’Olympic’s Checker se décline en quatre parties simples et intuitives. Tout d’abord, l’utilisateur renseigne sa nationalité, puis précise la durée de son séjour en France en indiquant les dates d’arrivée et de départ prévues. Ensuite, il doit spécifier ses options d’hébergement, qu’il s’agisse d’une réservation d’hôtel, d’un séjour chez un ami ou un proche, ou aucune option prévue. En fonction des informations fournies, l’outil fournit des directives claires sur les étapes à suivre pour planifier le voyage en France.

Les formalités de visa et de passeport simplifiées avec l’Olympic’s Checker

Il informe notamment si le voyageur peut se rendre en France sans visa ou s’il doit en faire la demande au préalable. De même, il avertit sur la période de validité minimale du passeport nécessaire pour l’entrée sur le territoire français. Enfin, l’outil propose une estimation du coût approximatif du séjour en fonction des choix effectués.

Au-delà de fournir des informations claires et détaillées, l’Olympic’s Checker oriente également les utilisateurs vers les plateformes officielles du gouvernement français pour simplifier d’autant plus le processus.