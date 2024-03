JMC Motors Algérie lance un forfait vidange exceptionnel avec diagnostic gratuit

Après le diagnostic gratuit, JMC Motors Algérie, le représentant officiel de la marque chinoise dans le pays, a annoncé le lancement d’une deuxième offre dédiée aux propriétaires des véhicules JMC en Algérie.

Fidèle à son engagement d’offrir des solutions adéquates et complètes à ses clients, la marque ne cesse d’innover et de proposer des services de qualité. Cette fois-ci, JMC Motors met en avant une offre spéciale pour la vidange, conçue pour garantir l’entretien optimal du véhicule et lui assurer une longévité accrue.

Le constructeur chinois met à la disposition de ses clients une offre exceptionnelle. À seulement, 5990 DA TTC, les clients pourront profiter d’une prestation complète incluant :

Changement d’huile TOTAL haute qualité

Remplacement du filtre à huile

Un diagnostic gratuit avec 35 points de contrôle

Rappelons que le diagnostic gratuit proposé par JMC Motors Algérie comprend un contrôle approfondi de votre véhicule, couvrant 35 points cruciaux répartis sur plusieurs organes vitaux dont la suspension, le système de freinage, le contrôle des fluides, la transmission…

Ce diagnostic complet permettra d’obtenir une évaluation précise de l’état du véhicule et de détecter d’éventuels problèmes.

Pour en profiter, il suffit de contacter le service après-vente de JMC Motors Algérie au 0770 78 08 46 ou au 020 04 28 78, ou de se rendre directement au 216 rue Hassiba Benbouali Belouizdad, Alger.