JMC Motors Algérie inaugure sa succursale à Alger

Ce jeudi 1er février, après le lancement ayant eu lieu hier, JMC MOTORS ALGERIE a procédé à l’inauguration de sa succursale, sis au 216 rue Hassiba Ben Bouali, Belouizdad, Alger. Cet événement revêt une importance capitale pour le lancement de JMC en Algérie, consolidant sa position dans la région.

En effet, la cérémonie d’inauguration, tenue ce 01 février 2024, a été marquée par la présence distinguée de Monsieur Xiaoquan SUN, Président de JIANGLING MOTORS COMPANY GLOBAL, et de Madame Sarah CHOUIDER, Directrice Générale de JMC MOTORS ALGERIE. Tous deux ont exprimé leur enthousiasme face à l’ouverture de cette succursale, soulignant son rôle clé dans le développement de JMC sur le marché algérien.

Avec une superficie totale de 4800 mètres carrés, la succursale JMC d’Alger se démarque par son showroom de 800 mètres carrés. Celui-ci comprend un espace accueil client et une équipe commerciale composée de quatre professionnels dévoués à offrir un service personnalisé.

Service après-vente de qualité : un engagement envers la satisfaction Client

Par ailleurs, en matière de service après-vente, la succursale est équipée d’un magasin de pièces de rechange de 1400 mètres carrés et d’un atelier de 2000 mètres carrés, comportant 11 postes de travail. Deux sont destinés à la révision rapide légère, deux à la révision lourde, un pour le diagnostic et l’électricité, un à quatre colonnes pour la géométrie, un pneumatique, et un pour les grands travaux. Cette infrastructure robuste permet à la succursale de répondre efficacement aux besoins des clients, reflétant l’engagement de JMC MOTORS ALGERIE envers la satisfaction client.

« Nous accordons une importance particulière au bien-être de nos clients en matière de service après-vente, » souligne Mr Belkacem OULD OUALI, directeur de la succursale. « Nous sommes déterminés à offrir une expérience de service exceptionnelle, veillant à ce que leurs véhicules soient entretenus et réparés selon les normes du constructeur. »

La succursale de JMC MOTORS ALGERIE à Alger accueillera ses premières commandes dès le dimanche 4 février, avec des horaires de travail du dimanche au jeudi, de 8h30 à 17h. Les résidents d’Alger et de ses environs sont chaleureusement invités à visiter la succursale, découvrant ainsi la gamme de produits et services proposés, ainsi que l’engagement envers un service clientèle exceptionnel.

Pour plus d’informations sur JMC MOTORS ALGERIE, vous invite visiter le site web www.jmc-dz.com ou contacter le service client au 0770 666 669. L’équipe de JMC MOTORS ALGERIE se tient à disposition pour répondre à toutes vos questions.