JM Oran 2022 : une cérémonie d’ouverture splendide et grandiose

La cérémonie d’ouverture de la 19e édition des Jeux Méditerranéens Oran-2022 est une totale réussite. La ville d’El-Bahia a vécu hier une soirée historique et inoubliable qui restera à jamais gravée dans la mémoire des Algériens, les Oranais en particulier. Une cérémonie au cours de laquelle l’histoire de l’Algérie et sa valeur dans la Méditerranée a été mise en exergue.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a donné le coup d’envoi de la cérémonie d’ouverture des JM Oran-2022. Une cérémonie marquée par la présence de plusieurs personnalités. On cite notamment, l’Emir de l’Etat du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, invité d’honneur.

Une centaine de musiciens ont composé l’orchestre symphonique de la fête. Cette dernière a compris des mouvements artistiques d’ensemble sur une superficie de 9.000 mètres carrés et 500 drones ont été utilisés à cette fin, en plus d’un spectacle son et lumière et des jeux pyrotechniques.

En effet, la présentation artistique de la cérémonie d’ouverture a compris vingt tableaux avec la participation de 800 personnes, dont des artistes, des danseurs, des techniciens de l’image et de l’éclairage. Le scénario met en exergue les multiples facettes de la culture algérienne en général, celle de la région Ouest et de la ville d’Oran en particulier, l’impact de la culture algérienne dans le bassin méditerranéen ainsi que la contribution des personnalités algériennes à la civilisation humaine au niveau du bassin méditerranéen.

Ce qui a impressionné les présents, c’est incontestablement les 500 caméras drones qui ont survolé le ciel d’Oran. Ils ont formé des tableaux de tous les sports concernés de la compétition. On cite, entre autres, le cyclisme, l’athlétisme, le handball ou encore la natation.

La presse mondial fait l’éloge de l’Algérie

Les présents de marque lors de la cérémonie d’ouverture des JM Oran-2022 sont unanimes à dire que cette dernière est une totale réussite. La presse mondiale a fait l’éloge de l’Algérie.

«Je remercie le président pour m’avoir invité à assister à la cérémonie d’ouverture de la 19e édition des Jeux Méditerranéens à El-Bahia Oran. Je souhaite bonne chance à tous les participants à la compétition » a communiqué l’Émir qatari Tamim Ben Hamad dans un Tweet. «La cérémonie était une totale réussite. Franchement, l’Algérie a honoré le monde Arabe » a déclaré le ministre des sports égyptien Achraf Sobhi.

La presse mondiale a jubilé la cérémonie d’ouverture des JM Oran-2022. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas tari d’éloges sur l’Algérie. Le site «BeIn Sports » a titré son papier : «Ouverture magnifique des JM ». On peut aussi lire sur le site «Al-Arabi Al-Jadid » : «Ouverture des JM à Oran dans une ambiance historique », ou encore «Al-Ain Al-Ikhbariya » : «Oran 2022…Une cérémonie d’ouverture impressionnante ». Le site français « France.tv » a également fait un papier de la cérémonie d’ouverture avec un titre élogieux : «Le coup d’envoi de la 19e édition des JM a été donné sous une ambiance enthousiaste et une présence en masse de 40.000 téléspectateurs ».