JM Oran 2022 : Tebboune honoré par le Comité International Olympique

Le Comité International Olympique (CIO) a tenu à honorer le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en reconnaissance de sa contribution au succès de la 19e édition des Jeux Méditerranéens 2022.

Le Comité international olympique a attribué une médaille d’or au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en plus de la médaille du mérite.

Le CIO a également salué le soutien du président Abdelmadjid Tebboune pour le succès des 19èmes Jeux Méditerranéens, Oran 2022.

Il est à noter que le président du Comité International des Jeux Méditerranéens, David Tizzano, a confirmé le succès retentissant de la 19e édition des Jeux Méditerranéens 2022, qui s’est tenue à Oran.

Performance historique pour l’Algérie au JM Oran 2022

La 19e éditions des Jeux Méditerranées, qui a eu lieu à Oran a été marquée par une performance remarquable des athlètes Algériens. En effet, l’Algérie finit à la 4e place avec 53 médailles au totale, soit 20 en or, 17 en argent et 16 médailles de bronze.

Dans le top 3, on retrouve, l’Italie qui a terminé cette 19e Edition des JM à la tête du classement avec 159 médailles au totale (48 ors, 50 argents et 61 bronzes) ; suivie par la Turquie avec 108 médailles (45 ors, 26 bronzes et 37 bronzes). Enfin, on retrouve la France, à la 3e place, avec 81 médailles (21 ors, 24 argents et 36 bronzes).