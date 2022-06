JM Oran-2022 : Sebgag satisfait des athlètes algériens

L’Algérie occupe la troisième place au classement des médaillés lors des Jeux Méditerranéens Oran-2022. Le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, se dit satisfait du parcours réalisé par les athlètes algériens. C’est encourageant pour un début.

Les athlètes algériens réussissent une bonne entame dans les Jeux Méditerranéens qui se déroulent à Oran. Ils ont réussi à arracher, jusqu’à maintenant, 12 médailles, soit 6 ors, 4 argents et 2 bronzes.

Certes, l’Algérie a perdu la tête du classement, en reculant à la 3e place derrière la Turquie et l’Italie. Mais il n’en demeure pas moins que le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrezak Sebgag, est satisfait de la bonne entame des athlètes algériens. «Nos athlètes sont mis à de rudes épreuves face à leurs homologues européens. Je pense que ce qu’ils sont entrain de faire est très satisfaisant. Lors du quatrième jour des JM, l’Algérie est à la troisième place au classement avec 12 médailles, soit 6 ors, 4 argents et 2 bronzes. Un nombre qui dépasse trois fois celui réalisé lors de la dernière édition des JM qui se sont déroulés à Tarragone (Espagne)». A déclaré le MJS cet après-midi aux médias algériens.

Il est à rappeler que l’Algérie occupait la tête du classement lors des deux premières journées des JM. Mais puisque les athlètes algériens dans les différentes compétitions n’ont remporté aucune médaille hier et aujourd’hui, notre pays a reculé à la 3e place. C’est la Turquie qui est désormais en tête (8 ors, 4 argents et 7 bronzes), suivie par l’Italie (7 ors, 11 argents et 11 bronzes).

«Nos athlètes sont capables de décrocher d’autres médailles»

Poursuivant sa déclaration, Abderrezak Sebgag se dit optimiste pour la suite du parcours des athlètes algériens aux JM. «On n’est qu’en quatrième jour des Jeux Méditerranéens. Je suis persuadé que nos athlètes sont capables de décrocher d’autres médailles pour la suite des épreuves dans lesquelles ils sont engagés».

Le ministre de la jeunesse et des sports n’a pas également caché d’exprimer sa satisfaction quant au déroulement des JM. «Jusqu’à maintenant, les Jeux Méditerranéens se poursuivent à merveille. Je crois que cet événement méditerranéen a reflété une bonne image sur l’Algérie ».

Rappelons également que les JM Oran-2022 se poursuivront jusqu’au 6 juillet prochain. L’État algérien n’a pas lésiné sur tous les moyens afin de les réussir.