JM Oran 2022: Salim Dada promet une cérémonie similaire aux JO de Tokyo

Le président de la commission des cérémonies d’ouverture et de clôture de la 19e édition des Jeux Méditerranéens Oran-2022, Salim Dada, a tenu hier soir une conférence de presse. Il promet une œuvre artistique complète lors de la cérémonie de l’ouverture des JM.

La ville d’Oran s’apprête à abriter les Jeux Méditerranéens. Ce grand événement approche à grands pas. À 72 heures seulement du jour-J, le président de la commission des cérémonies d’ouverture et de clôture des JM a animé une conférence de presse hier soir. Il évoque la cérémonie d’ouverture, en parlant notamment de l’organisation. Il promet une œuvre artistique complète.

«Ce sera une cérémonie grandiose que l’Algérie vivra pour la première fois depuis l’indépendance. Elle sera une œuvre artistique complète avec tous les éléments expressifs aussi bien sur le plan du scénario, de la chorégraphie, de la mise en scène et de la scénographie avec le recours aux techniques de pointe. Je n’exagère pas si je dis que la cérémonie d’ouverture sera comme celles des deux derniers Jeux Olympiques à Rio De Janeiro (2016) et à Tokyo (2020)». Dira-t-il d’emblée.

Le musicologue Salim Dada révèle également que «La cérémonie sera exécutée par un orchestre symphonique composé d’une centaine de musiciens. Elle comprendra des mouvements artistiques d’ensemble sur une superficie de 9.000 mètres carrés. Aussi, 500 drones seront utilisés à cette fin, en plus d’un spectacle son et lumière et des jeux pyrotechniques».

Quant à la présentation artistique de la cérémonie en question, elle «comprend 20 tableaux avec la participation de 800 personnes, dont des artistes, des danseurs, des techniciens de l’image et de l’éclairage». A-t-il ajouté.

Plusieurs princes et présidents marqueront leur présence

La cérémonie d’ouverture des JM s’étalera pour une durée de 120 minutes, soit 2 heures le 25 juin à partir de 21h. «Le scénario mettra en exergue les multiples facettes de la culture algérienne en général, la ville d’Oran en particulier. L’impact de la culture algérienne dans le bassin méditerranéen». A-t-il précisé.

La cérémonie en question sera également marquée par la présence de présidents de différents pays. Des princes des quelques pays du Golfe marqueront également leur présence samedi à Oran.

De grandes figures artistiques algériennes vont assurer l’ouverture de la cérémonie. Mais Salim Dada n’a pas voulu dévoiler leur identité.