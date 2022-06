JM Oran 2022: rumeurs et polémiques concernant la cérémonie d’ouverture

Oran, ou comme on aime la surnommer El Bahia. Cette ville au plusieurs facettes, dont l’histoire, la culture et les traditions sont très riches. Cette année, et après une longue période d’attente de deux ans, la ville accueillera à nouveau un des plus important évènement sportif dans le pays. Il s’agit bel et bien des jeux méditerranéens.

En effet, l’Algérie organisera durant la période allant du 25 juin au 5 juillet les jeux méditerranéens pour l’année 2022 à Oran. Un évènement regroupant environs 6000 athlètes dans 26 domaines différents.

En plain milieu de stress et sensations fortes caractérisant ce genre de compétions; l’Algérie compte ouvrir le bal avec un show associant la créativité aux talents algériens. Il s’agit notamment de la cérémonie d’ouverture.

Les artistes candidats pour la cérémonie d’ouverture des jeux méditerranéens 2022

Cependant, ces dernière heures, une liste circule sur les réseaux sociaux évoquant les noms des artistes candidats pour cette cérémonie d’ouverture. Celle-ci inclue quelques noms connus sur la scène algérienne, notamment : Cheb Bilal, Houari Bouabdellah, Meryam Benallal, Celia Ould Mohand … et encore d’autres. Il faut noter que cette liste n’a fait objet d’aucun communiqué officiel de la part des autorités concernées.

En revanche, interrogé par l’arabophone Ennahar, le responsable de la commission chargée de l’organisation des cérémonie d’ouverture et de clôture des JM 2022; a nié toutes ses rumeurs. Tout en insistant sur le fait que la commission travaille d’arrache pied pour réussir la 19 édition de cet évènement sportif.

Par ailleurs, Après le succès de son album Disco Maghreb, une autre rumeur à fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il s’agit de celle concernant la présence de DJ Snake à la cérémonie d’ouverture des JM 2022. Chose que Mohamed Aziz Derouaz, commissaire des JM d’Oran a démenti. Et ce, lors de sa conférence de presse, organisée au stade olympique du 5 juillet, établis à Alger.

Pour rappel, un casting a été organisé du 27 au 29 avril dernier, dans le but de sélectionner des candidatures artistiques pour les cérémonies d’ouverture et de clôture des JM 2022. Et ce à la maison des jeunes « Ahmed-Maoued » sise à Oran.

Dans ce sillage, un jury international spécialisé dans le domaine artistique notamment la musique, la danse … a été à la tête de ses castings. Ainsi, les candidats retenus ont bénéficié d’un stage bloque pendant la période du 29 au 31 mai passés dans leurs domaines respectifs. Il convient de rappeler que les deux cérémonies auront lieu au nouveau complexe sportif olympique sis à Oran.