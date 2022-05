JM Oran 2022 : nombre de délégations et pays participants révélé

La 19e édition des Jeux Méditerranéens (Oran 2022), prévue du 25 juin au 6 juillet 2022. Une compétition qui verra la participation de 3 434 athlètes représentant 26 pays méditerranéens.

Selon l’agence de presse algérienne (APS), citée par le comité d’organisation, l’Italie sera la plus représentée. Cette dernière comptera une délégation de 565 personnes (athlètes et officiels) sur 5 156 participants (officiels compris).

Quant à l’Algérie (pays organisateur), elle arrive en deuxième position avec 522 individus, dont 193 athlètes masculins et 136 athlètes féminines. Ils sont suivis par : la France (496) ; la Turquie (460) ; l’Espagne (408) ; l’Egypte (294) ; la Tunisie (263) ; la Grèce (252) ; la Serbie (244) ; le Portugal (237) ; le Maroc (220) ; la Slovénie (198) ; Chypre (174) ; la Croatie (172) ; la Macédoine du Nord (109), Bosnie-Herzégovine (79) ; l’Albanie (81) ; le Kosovo (69) ; le Liban (65) ; le Monténégro (49) ; la Syrie (49) ; Malte (43) ; Saint-Marin (36) ; Monaco (30) ; la Libye (25) ; Andorre (16).

Quelles autres disciplines s’ajouteront au 24 initiales ?

Outre les 24 sportifs liés aux jeux, le Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens d’Oran, en coordination avec le Comité International des Jeux Méditerranéens, a inscrit au programme général de la manifestation trois autres sports: les échecs, l’athlétisme pour les personnes à mobilité réduite (100 mètres pour les non-voyants, 1500 mètres / T45, 46 et drive) et Tech Bull.

Selon la même source, le comité du concours tient à finaliser le programme du concours avant sa publication officielle.

En revanche, un tirage au sort est programmé ce lundi 30 mai, pour cinq sports collectifs (football, volley, handball, basket et water-polo). Ce dernier sera retransmis en direct sur les chaînes nationales et privées en présence de représentants des pays participants et de certains sportifs connus.

Un programme artistique en marge des JM Oran 2022

Ce jeudi 26 mai 2022, Salim Dada, avait livré à l’APS plus de détails sur le programme artistique prévu durant les J.M Oran 2022.

Selon Salim Dada, le programme artistique et culturel en marge de ces jeux Méditerranéens toucheront à la musique, la danse, au théâtre…

D’abord, il a cité le théâtre de Verdure Hasni-Chekroune qui va abriter les Festivals nationaux de la chanson oranaise et de la chanson Raï.

Pour le théâtre, les journées nationales du théâtre de rue seront également au programme et dureront quatre jours.

Enfin, du 25 juin au 5 juillet 2022, aura lieu une exposition sur la préhistoire et l’anthropologie en Algérie. Cette dernière sera organisée au musée national public Ahmed-Zabana d’Oran.