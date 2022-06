JM Oran 2022 : la GN met en place un plan sécuritaire

La direction du groupe régional de la Gendarmerie Nationale à Oran a élaboré un programme spécial pour sécuriser la 19e édition des Jeux Méditerranéens qui seront organisés à Oran, du 25 juin au 6 juillet 2022, ce qui coïncide avec l’ouverture de la saison estivale

Selon Radio Oran, la direction du groupe régional de la Gendarmerie Nationale a mobilisé tous les moyens matériels, humains et techniques pour impliquer les unités régionales, les équipes régionales, la société de sécurité routière, les factions de sécurité et d’intervention.

Ainsi que les groupes d’intervention qui seront présents à Oran, afin d’assurer la sécurité et la tranquillité publique pour faire de cette manifestation un succès. Selon la même source, un certain nombre de mesures de sécurité ont été prises.

Les mesures sécuritaires prises pour les JM Oran 2022

Assurer la présence sur le terrain des membres de la Gendarmerie Nationale au niveau de toutes les installations sportives qui assisteront aux compétitions sportives, ainsi que les lieux d’hébergement pour les participants à cet événement

Établir des points de contrôle et d’inspection, pour inspecter les véhicules au niveau de l’ensemble du réseau routier et de transport, ainsi qu’aux entrées et sorties de la wilaya d’Oran pour sécuriser les citoyens et leurs biens.

Assurer la fluidité du trafic en facilitant la circulation afin que les citoyens puissent se déplacer confortablement.

Effectuer des patrouilles à pied et mobiles dans la région par les factions de sécurité et interférer afin de lutter contre la criminalité de toutes sortes.

Escortes vers et depuis les installations sportives dans le but d’assurer la sécurité les participants.