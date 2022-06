JM Oran 2022 : feu vert pour le plan de circulation et de transport

Hier mercredi, le plan de circulation et de transport est entré en vigueur à Oran, a indiqué le directeur des transports Taher Hakkas.

Dans une déclaration à l’agence de presse algérienne (APS), Hakkas, en marge de la réception du premier groupe d’athlètes algériens participant à la 19ème édition des Jeux Méditerranéens à Oran, a indiqué qu’à partir de ce 22 juin, la mise en œuvre du plan de transport a été lancée au niveau du Grand Complexe d’Oran, qui comprend les quartiers d’Oran, de Bir El Djir et de Sénia, quelques jours avant le début de l’événement méditerranéen.

D’ailleurs, des lignes rapides ont été créées pour s’ajouter aux lignes régulières, avec plus de 20 bus attelés pour transporter les citoyens depuis les gares terrestres et urbaines, les chemins de fer et autres vers les installations sportives qui accueilleront des compétitions telles que le complexe olympique de Belkaïd (à l’est d’Oran) et le Palais des Sports « Hamou Boutlelis » dans le quartier de la « Ville Nouvelle ».

110 bus alloué par le 1er ministre pour les JM d’Oran 2022

Aussi, 110 bus appartenant au Complexe de transport terrestre pour les voyageurs, alloué par le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane, vont être utilisés pour soutenir le transport urbain et semi-urbain de la wilaya d’Oran pendant la période des Jeux Méditerranéens (25 juin à 6 juillet) pour relier de grandes communes résidentielles comme Ouadi Tlelat, Ahmed Zabana » dans la commune de Misserghine, avec des lignes rapides vers le Complexe Sportif Olympique de Belkaid.

Quant au plan de circulation au niveau du Grand Complexe d’Oran, il a été mis à jour pour correspondre aux nouvelles données et à l’événement sportif méditerranéen, selon la même source, qui a annoncé que la Société des transports urbains et semi-urbains d’Oran sera ultérieurement renforcée par de nouveaux bus.