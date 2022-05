JM Oran 2022 équitation : Derouaz fustige la France et l’Espagne

Le commissaire des Jeux Méditerranéens d’Oran, Aziz Darouaz, a fermement condamné les fausses justifications présentées par la France et l’Espagne pour justifier leur non-participation aux Jeux Méditerranéens dans la compétition équestre. En ajoutant que les rumeurs qui circulent sur le manque de préparation d’Oran pour organiser l’événement méditerranéen sont fausses.

C’est lors d’une conférence de presse organisée à l’aéroport international Houari Boumediene, ce dimanche 22 mai 2022, que le Commissaire des Jeux Méditerranéens a affirmé que les justifications fournies par la France et l’Espagne sont fausses et sans fondement. Derouaz a révélé que, pour la première fois dans l’histoire des Jeux Méditerranéens, l’Algérie et le comité d’organisation ont pris à leur charge les frais de déplacement des participants au sport équestre. En plus de faciliter l’entrée des chevaux participants, en coordination avec le ministre de l’Agriculture. Il s’agit d’une entrée directe des chevaux dans leurs écuries du Centre Sportif Hippique sans aucune perturbation depuis le port d’Oran.

Il précise aussi que l’Algérie a également pris sur elle pour organiser le déplacement des chevaux et des athlètes depuis les ports proches du port d’Oran sur une durée de 8 heures au lieu de 24 heures.

Aziz Derouaz a même évoqué des tentatives de parties internes et externes pour contrecarrer la 19e édition des Jeux Méditerranéens.

L’équipe de France de saut d’obstacles s’explique son retrait

La Fédération Française d’Equitation (FFE) a fait savoir dans un communiqué rendu public, ce jeudi 19 mai 2022, que la France ne participerait finalement pas aux Jeux méditerranéens d’Oran (Algérie) 2022.

« Après concertation avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le staff fédéral de saut d’obstacles, la Fédération Française d’Équitation (FFE) a pris la décision de renoncer à la participation de l’équipe de France aux Jeux méditerranéens d’Oran (ALG), prévus entre le 30 juin et le 3 juillet 2022.

La FFE mobilise les cavaliers français pour chaque échéance internationale dès lors qu’elle est qualifiée.

Malgré les multiples démarches entreprises tant au niveau sportif qu’administratif, au même titre que d’autres équipes européennes comme l’Espagne ou l’Italie, les garanties attendues n’ont pu être apportées par l’organisateur.

En l’absence d’un programme sportif spécifique du Comité d’Organisation des Jeux méditerranéens d’Oran et d’un dispositif logistique et sanitaire garantissant le bien-être des chevaux, c’est à regret que la FFE a pris cette décision. » Peut-on lire dans le communiqué, de la FFE.