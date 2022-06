JM Oran 2022 : billets, budget supplémentaire et derniers préparatifs

Après la réussite de la première expérience de vente de billet pour le match de l’équipe d’Algérie de football sur une plateforme électronique, le comité d’organisation des JM d’oran a annoncé emprunter le même chemin.

En effet, le commissaire de l’événement sportif méditerranéen organisé à Oran, Aziz Derouaz, a indiqué que l’obtention d’un billet d’accès pour assister aux différents événements des JM s’effectuera en ligne, « nous allons mettre en place une plateforme électronique qui permettra au public de réserver les billets par internet. » dit-il. Plus moderne, cette démarche propulsera les normes de l’organisation des jeux méditerranéens d’Oran aux rangs des standards internationaux.

Le commissaire des JM indique que cette initiative a pour but de « rendre la compétition plus attractive pour les familles et les jeunes passionnés des sports olympiques. » explique-t-il. Aziz Derouaz s’est livré sur les préparatifs de la capitale de l’Ouest algérien pour le rendez-vous qui réunira les trois continents qui bordent la Méditerranée, « Nous ne ménagerons aucun effort pour organiser un événement réussi sur tous les plans. » ajoute-t-il.

À noter que la vente sur internet des billets ne concernera que les compétitions organisées au sein du nouveau stade olympique d’Oran et que l’accès aux événements qui te tiendront dans les salles sera gratuit.

La dernière ligne droite

Les JM d’Oran arrivent à grands pas. Les préparatifs touchent à leur fin et la scène inaugurale est plus proche que jamais. Dans cette dernière course, le commissaire de l’événement, Aziz Derouaz, affirme que le comité d’organisation des jeux méditerranéens d’Oran 2022 a bénéficié d’un soutien financier supplémentaire de la part de l’état algérien. En effet, il s’agit d’une enveloppe de l’ordre de 13 milliards de dinars pour assurer le bon déroulement les événements de la compétition du bassin méditerranéen.

Aziz Derouaz affirme que la ville d’Oran est prête à accueillir l’ensemble des délégations et que toutes les mesures sont prises pour une organisation à la hauteur de l’événement, « nous avons entamé la phase de la réception du matériel sportif pour la compétition. Quant aux infrastructures, nous avons décidé d’héberger la quasi-totalité des athlètes au village olympique. Les athlètes de la discipline de la Voile seront hébergés au complexe des Andalouses et les footballeurs seront hébergés dans des hôtels de renommée de la wilaya de Mostaganem. » conclut-il.