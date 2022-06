JM Oran 2022: 12 chaines nationales et étrangères diffusent l’évènement

Les jeux méditerranéens Oran-2022 auront droit à une couverture médiatique nationale et étrangère impressionnante. Plusieurs chaines assureront également la couverture de l’évènement, qui s’étalera du 25 juin au 6 juillet.

La ville d’Oran s’apprêt à abriter la 19e édition des Jeux Méditerranéens. A quelques heures de la cérémonie d’ouverture, qui aura lieu samedi au nouveau stade d’Oran à partir de 21h, les délégations sportives des pays participants continuent d’affluer à la capitale de l’Ouest.

L’évènement aura droit à une couverture médiatique impressionnante. En effet, La commission « Presse et information » du COJM a reçu 2.068 demandes d’accréditation de journalistes, dont 1.596 émanant de la presse nationale, écrite et audiovisuelle, et 472 autres de la presse étrangère. Quant au centre international de presse (CIP), il est opérationnel depuis mardi dernier. Il est basé au somptueux hôtel «Le Méridien» et est doté de toutes les commodités. Cela va permettre aux journalistes nationaux et étrangers de couvrir la manifestation dans les meilleures conditions possibles.

Les chaines qui vont retransmettre l’évènement méditerranéen

La commission olympique algérienne a dévoilé les chaines de télévision qui retransmettront les JM Oran-2022. Pas moins de douze chaines assureront la retransmission de l’évènement méditerranéen pendant deux semaines.

Sans surprise, l’entreprise publique de la télévision (EPTV) sera présente en force à Oran. Trois chaines de la télévision nationale assureront la couverture de toutes les disciplines, à savoir la chaine terrestre (Programme National) HD, A3 HD, TV 6 HD et enfin TV4 HD (Tamazight).

Les chaines étrangères marqueront également leur présence. L’évènement méditerranéens sera diffusé sur les chaines sportives qataries «BeIN Sports», la Française «France 2», la Turque «TRT», la Chypriote «CBC», la Portugaise «RTP», l’Albanaise «RTSH» ou encore, la Grec «ERT» et la Bosniaque «BHT».

Les supporters des nations participantes auront donc l’embarras des choix pour suivre en direct les JM Oran-2022 à partir du petit écran sur de différents satellites.