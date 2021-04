Jijel : vol au Square, 30 000 Euros volatilisés

La ville de Jijel a été le théâtre d’un vol dont la victime est un citoyen qui voulait convertir une somme de 30 000 Euros en monnaie nationale. En prenant la route du marché informel, il était loin de se douter qu’il allait être dépouillé de tout son argent.

Une plainte a été déposée auprès des services de police de la wilaya de Jijel. Le plaignant affirme qu’il a été victime de vol et d’escroquerie, et qu’une bande de malfaiteurs l’ont dépouillé d’une grande somme en monnaie unique européenne. Le citoyen infortuné a été délesté de 30 000 Euros, au niveau du Square, non loin du Centre-ville de Jijel.

D’après le témoignage du citoyen victime de ce vol, un accord a été conclu entre lui et une autre personne. Suite à cet accord, un rendez-vous a été fixé afin que la victime puisse échanger une somme de 30 000 euros en monnaie nationale. En arrivant sur le lieu du rendez-vous, la victime trouve effectivement la personne, mais cette dernière prend l’argent et ne revient pas.

En effet, selon la victime, le voleur, une fois qu’il a vérifié qu’il tenait bel et bien son butin, est monté à bord d’une voiture où un complice l’attendait au volant. Le véhicule a ensuite pris une destination inconnue, laissant le citoyen seul, impuissant et dépouillé.

L’enquête et l’arrestation des voleurs

Suite à la plainte qui a été déposée, une enquête a été immédiatement déclenchée par les services de sécurité de la wilaya de Jijel, suite à quoi la bande de malfaiteurs a été identifiée et démantelée. Ses trois membres, où figure une femme, ont été tous arrêtés, comme cela est rapporté par le journal arabophone Al Chourouk.

L’âge des trois mis en cause varie entre 26 et 58 ans. Ils ont été arrêtés au niveau de plusieurs quartiers de la ville de Jijel. Certains ont été même interpellés au dehors de la ville. L’opération menée par les éléments de la police a permis de faire une saisie d’une somme d’argent estimée à plusieurs milliers d’euros. Les policiers ont également saisi le véhicule utilisé dans le vol.

Les trois malfaiteurs, ont été présentés, suite à leur arrestation, devant le procureur de la république prés le tribunal de Jijel. Ils ont été inculpés pour vol et escroquerie. La femme a été placée sous contrôle judiciaire. Les deux autres condamnés se trouvent actuellement au niveau de l’établissement pénitentiaire de la wilaya de Jijel.