Jijel : un policier tue 3 membres de sa famille par arme à feu

La série des drames ne cesse de prendre l’ampleur en Algérie, surtout ces derniers temps. Aujourd’hui encore, dimanche 12 septembre, la wilaya de Jijel s’est bouleversée à cause d’un crime commis par un policier, apprend-on auprès d’une source généralement bien informée.

La même source indique que le mis en cause est un policier travaillant à la Sûreté de wilaya de Jijel. Ce dernier a égorgé trois membres de sa famille, en tirant des balles à l’aide de son arme à feu de service, causant ainsi le décès de sa femme et de ses deux filles, et ce, au sein de leur domicile familial, situé à la commune Taher dans la wilaya de Jijel, avant de prendre la fuite vers une destination inconnue.

Le criminel est toujours en état de fuite

Toujours en état de fuite, les services sécuritaires compétents ont entamé des investigations afin de mettre la main sur le criminel qui a endeuillé toute une famille et le présenter devant la justice. Sachant que le motif de ce drame n’a pas encore été révélé, ajoute notre source.

Il convient également d’indiquer que les corps sans vie des trois victimes ont été transportés par les éléments de l’unité secondaire de la protection civile à la morgue de l’hôpital de Taher.

Pour rappel, ce crime n’est pas le premier de son genre, où à la date de 24 juillet 2020, à M’sila, un policier a endeuillé sa famille en égorgeant sa femme, ses beaux-parents et son beau-frère. Quelques mois après, ce dernier a été condamné à mort par le tribunal de M’sila, accompagné d’une amende de 400 millions de centimes.