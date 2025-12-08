Jijel sous le choc : 3 corps en décomposition découverts dans une habitation

Un drame a secoué, ce lundi, la région de Tazga, située dans la commune de Ziama Mansouria, dans la wilaya de Jijel. Trois corps sans vie ont été retrouvés à l’intérieur d’une maison, provoquant une vive émotion parmi les habitants du quartier. Les victimes sont trois hommes, âgés entre 48 et 56 ans, selon les premières informations communiquées par les services de la Protection civile.

Alertée par les riverains, la Protection civile est rapidement intervenue sur les lieux. Les équipes de secours ont procédé à l’évacuation des trois dépouilles et à leur transfert vers l’hôpital local, où elles ont été placées à la morgue pour les examens nécessaires. Une quatrième personne, un homme âgé de 62 ans, a été découverte vivante à l’intérieur de la maison, mais en état de choc. Les secouristes lui ont prodigué les premiers soins sur place avant de l’orienter vers une prise en charge médicale.

Drame à Ziama Mansouria : trois décès mystérieux dans une même maison

À ce stade, les circonstances exactes de ce drame restent encore floues. Aucun détail n’a été officiellement communiqué sur la nature des décès. Les autorités compétentes ont immédiatement ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire et déterminer les causes exactes de la mort des trois hommes.

Les services de sécurité, accompagnés des équipes de la police scientifique, se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constats d’usage et recueillir les premiers indices.

Dans le quartier, la stupeur est totale. Les habitants, encore sous le choc, évoquent une situation inhabituelle et difficile à comprendre. « C’est une tragédie qui nous a tous bouleversés. On n’a jamais connu un tel événement ici », témoigne un voisin, visiblement ému. Plusieurs résidents affirment ne pas avoir entendu de bruits suspects avant la découverte macabre, ce qui ajoute au mystère entourant cette affaire.

Les circonstances encore inconnues

Selon des sources locales, les victimes étaient connues dans la région, mais aucun lien officiel entre elles n’a encore été confirmé par les autorités. Les enquêteurs devront notamment déterminer s’il s’agit d’un accident, d’un acte criminel ou d’une autre cause, comme une intoxication ou un problème lié au chauffage.

En attendant les résultats de l’enquête et des analyses médico-légales, la population de Ziama Mansouria reste dans l’attente de réponses. Les autorités appellent à la prudence et demandent de ne pas diffuser de rumeurs, afin de ne pas entraver le travail des enquêteurs. De nouvelles informations devraient être communiquées dans les prochains jours.