Jijel : Le port de Djen Djen accueille le plus grand porte-conteneurs jamais vu en Algérie

L’infrastructure portuaire algérienne entre dans une nouvelle dimension. Avec l’accueil du plus grand porte-conteneurs de son histoire et l’arrivée simultanée de géants de la mer battant pavillon MSC, le port de Djen Djen confirme sa montée en puissance stratégique.

C’est un événement qui fera date dans les annales du transport maritime national. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le port de Djen Djen, situé dans la wilaya de Jijel, a vu accoster l’« Istanbul Bridge ». Ce colosse des mers, long de 294 mètres, est officiellement la plus importante unité de transport de conteneurs à n’avoir jamais accosté en Algérie.

L’arrivée de l’Istanbul Bridge ne relève pas du hasard. Pour l’entreprise portuaire, cette escale réussie est la preuve tangible que Djen Djen répond désormais aux standards internationaux les plus exigeants. Profondeur des quais, infrastructures de pointe et expertise des équipes techniques : tous les voyants sont au vert pour accueillir les géants du commerce mondial.

Pour rappel, le port avait déjà testé ses capacités en avril 2022 avec un navire de type « Super Panamax » de 292 mètres, chargé de 100 000 tonnes de matières premières pour le complexe sidérurgique de Bellara.

Port de Djen Djen : Une nouvelle ère pour le transport de conteneurs en Algérie

Parallèlement à ce record, le port a démontré son agilité opérationnelle en traitant simultanément deux navires de la Mediterranean Shipping Company (MSC), le numéro un mondial du fret maritime : le PORTO III et le RADIANT III. Ces deux bâtiments, affichant chacun environ 209 mètres de long, marquent l’ancrage définitif de l’Algérie dans le réseau de l’armateur italo-suisse.

L’enjeu de ce partenariat est triple pour le secteur maritime national :

Booster massivement le trafic de conteneurs.

Positionner l’Algérie comme un carrefour logistique majeur entre l’Europe et l’Afrique.

Optimiser la fluidité des chaînes d’approvisionnement internationales.

Cette accélération s’inscrit dans une volonté de l’État de moderniser ses ports pour en faire de véritables moteurs de croissance économique. En devenant un « hub » de transbordement en Méditerranée, Djen Djen ne se contente plus de servir le marché local, mais ambitionne de devenir une pièce maîtresse de la logistique mondiale. Le message envoyé aux alliances maritimes est clair : le port de Djen Djen est prêt, et il voit désormais très grand.