Face à la multiplication des jeux vidéo et aux risques croissants liés à l’espace numérique, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a lancé une mise en garde officielle aux parents, jeudi 26 novembre, dans un communiqué.

L’institution rappelle que la protection des mineurs constitue « une responsabilité partagée », plaçant la cellule familiale en première ligne pour préserver l’équilibre psychologique et comportemental des plus jeunes.

Des contenus et usages aux effets préoccupants

Dans son communiqué, le ministère met en garde contre la diffusion de jeux électroniques comportant des scènes de violence, des insinuations ou des pratiques inadaptées aux jeunes tranches d’âge.

Selon l’institution, une exposition répétée à de tels contenus — notamment violents, agressifs ou à caractère sexuel — risque d’altérer la perception de l’enfant et d’induire des comportements malsains.

Au-delà de la nature même des jeux, l’accent est mis sur les dérives liées à une pratique excessive. Une utilisation prolongée peut nuire :

À la scolarité , en empiétant sur le temps d’étude et de concentration ;

, en empiétant sur le temps d’étude et de concentration ; À la santé et au rythme de vie, en affectant le sommeil ;

et au rythme de vie, en affectant le sommeil ; À l’équilibre socio-psychologique, notamment lorsque les enfants utilisent des fonctions d’interaction en ligne ou de diffusion en direct (streaming), susceptibles de les exposer à des dangers supplémentaires.

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Les recommandations du ministère aux familles

Pour instaurer un cadre numérique sain et sécurisé, le ministère exhorte les parents à adopter une démarche active et préventive au quotidien :

Vérifier avant d’autoriser : contrôler systématiquement le contenu des jeux ainsi que leur classification par âge avant d’y donner accès.

: contrôler systématiquement le contenu des jeux ainsi que leur classification par âge avant d’y donner accès. Encadrer le temps d’écran : instaurer des plages horaires raisonnables afin d’éviter l’excès.

: instaurer des plages horaires raisonnables afin d’éviter l’excès. Privilégier le dialogue et l’alerte : maintenir une communication ouverte au sein du foyer, sensibiliser les enfants aux risques numériques et les encourager à signaler tout message, échange ou contenu inquiétant.

: maintenir une communication ouverte au sein du foyer, sensibiliser les enfants aux risques numériques et les encourager à signaler tout message, échange ou contenu inquiétant. Diversifier les loisirs : favoriser la lecture, la pratique sportive, les activités culturelles et récréatives, ainsi que les relations sociales directes.

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« Sanedcom », un dispositif d’écoute à disposition des parents

Pour accompagner les familles dans ces enjeux éducatifs, le ministère a également rappelé l’existence de la plateforme « Sanedcom », consacrée aux consultations familiales.

Conçue comme un espace d’orientation et de soutien, elle permet aux parents de poser des questions et de faire part de leurs préoccupations concernant l’éducation, l’encadrement et la protection de leurs enfants.