Jeux Solidarité Islamiques : l’Algérie décroche de nouvelles médailles

Les athlètes algériens se sont distingués aujourd’hui en Jeux de la Solidarité Islamique. Le nageur Djaoued Syoud et la judokate Amina Belkadi s’offrent l’or. Dans la même discipline, Yamina Hitala et Imène Rezzoug ont décroché respectivement la médaille d’argent et celle de bronze.

Les Jeux de la Solidarité Islamique se poursuivent à Konya en Turquie. La journée d’aujourd’hui a été marquée par une bonne moisson des athlètes algériens. En effet, ils ont décroché quatre nouvelles médailles, augmentant ainsi le nombre de l’Algérie à 22 médailles depuis l’entame de la compétition.

La grande distinction de la journée c’est le nageur Djaoued Syoud. Il a décroché une la médaille d’or après avoir dominé la finale du 400m 4 nages qui s’est déroulée cet après-midi. Il a réalisé un chrono impressionnant (4:23.34).

C’est la deuxième breloque en vermeil de Syoud dans la natation, après celle décrochée hier en 200m 4 nages. Il a réalisé un temps de 2:00.91.

Les judokates algériennes se distinguent

Les autres distinctions lors de la journée d’aujourd’hui, ça concerne la discipline du judo catégorie Femme. En effet, l’expérimentée Amina Belkadi s’offre l’or chez les moins de 63 kilos. Elle s’est imposée en finale face à la Turque Seyma Ozerler.

L’autre judokate Yamina Halata s’est contentée de l’argent. Elle a perdu la finale des moins de 57 kilos contre l’Ouzbek Nilufar Ermaganbetova.

Enfin, Imène Rezzoug a décroché la médaille de bronze chez les moins de 48 kilos. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est revenue de loin pour remporter cette médaille. Après une élimination précoce dans sa poule, l’Algérienne a dû passer par les repêchages pour monter sur le podium.

En revanche, les quatre autres judokas algériens engagés lors de cette première journée de compétition ont été éliminés. Il s’agit de Billel Yagoubi (-60 kg), Boubekeur Rebahi (-66 kg), et Houd Zourdani (-73 kg) chez les messieurs, ainsi que Faïza Aïssahine (-52 kg) chez les dames.