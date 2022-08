Jeux Solidarité Islamique:de nouvelles distinctions pour les Algériens

Nos athlètes qui prennent part aux Jeux de la Solidarité Islamique à Konya en Turquie s’offrent deux nouvelles médailles de bronze. Il s’agit d’Ali Hakim et Lamia Aissioui en rafle et Oussama Khenouci dans le lancer du disque. Le coureur Salim Kaddar, quant à lui, s’est qualifié pour la finale du 1500 mètres.

Les Jeux de la Solidarité Islamique se poursuivent à Konya en Turquie. Pour le quatrième jour de la compétition, nos athlètes s’offrent de nouvelles médailles.

En effet, il s’agit d’Ali Hakim qui a décroché une médaille de bronze en rafle. Idem pour Lamia Aissaoui dans la même discipline.

L’autre distinction algérienne, c’est Oussama Khenouci. Il a décroché à son tour la médaille de bronze dans le lancer du disque, avec 60 mètres et 59 centimètres. « Je suis content de remporter la médaille de bronze. Ca me fait un grand plaisir d’honorer le drapeau de mon pays dans la compétition. Je remercie mon entraineur Abderrazak Yahiaoui, le grand mérite revient à lui ». A-t-il déclaré.

Ainsi, et en plus de Zouina Bouzebra (Lancer du marteau) et Amine Bouaânani (400 mètres course), l’Algérie compte jusqu’à maintenant 4 médailles de bronze. On espère que d’autres athlètes puissent s’offrir l’or pour la suite de la compétition.

Salim Kaddar en finale du 1500 mètres

La coureur algérien Salim kaddar, quant à lui, s’est qualifié pour la finale du 1500 mètres qui se déroulera demain. Il a terminé le premier groupe préliminaire à la deuxième place avec 3 minutes et 51,49 secondes et derrière le qatari Ali (3 minutes et 51,28 secondes).

« Je suis content de me qualifier pour la finale. J’ambitionne de décrocher une médaille. Que ce soit en or, en argent ou en bronze, l’essentiel une médaille ». A-t-il déclaré.

Il est à rappeler que la sélection nationale U23 disputera demain un match face à la Turquie. Un nul lui suffira pour composter son billet qualificatif pour le ¼ de finale de la compétition.