Jeux Solidarité Islamique 2022: Sebgag réitère son soutien aux athlètes

Le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, est à Konya en Turquie. Il réitère son soutien aux athlètes algériens qui prennent part aux Jeux de la Solidarité Islamique.

Les Jeux de la Solidarité Islamiques ont débuté hier. Une compétition dans laquelle l’Algérie est représentée par 147 athlètes dans différentes disciplines. Le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, a fait le déplacement à la ville turque Konya qui abrite l’épreuve.

Après avoir assisté à la cérémonie d’ouverture, le ministre, accompagné du président du comité olympique algérien Abderrahmane Hamad, a rendu visite à la délégation algérienne. En effet, et après s’être assuré sur les conditions d’hébergement, il a eu une discussion avec plusieurs athlètes. Il a tenu une nouvelle fois à les encourager, tout en leur souhaitant bonne chance dans les épreuves dans lesquelles ils sont engagés.

Le ministre Sebgag a également profité de l’occasion pour rassurer les athlètes et leur affirmer que le MJS va les accompagner dans les Jeux de la Solidarité Islamique. Autrement dit, sa structure ne lésinera sur aucun moyen, afin qu’ils puissent réaliser une participation honorable.

Sebgag : « Nos athlètes ont tout notre soutien »

Le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, a une nouvelle fois réitéré son soutien total aux athlètes algériens. Il affirme que l’état algérien a donné des consignes pour mettre tous les moyens à leur disposition.

« On a décidé d’accompagner nos athlètes dans les Jeux de la Solidarité Islamique. Comme je l’ai déjà déclaré, l’état algérien a donné des consignes pour déployer tous les moyens à nos athlètes. Je leur souhaite bonne chance et j’espère qu’ils puissent décrocher le maximum des médailles et honorer ainsi le drapeau algérien en Turquie. Cette compétition sera la meilleure façon pour bien préparer les Jeux Olympiques Paris-2024 ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée à la page facebook officielle du comité olympique algérien.

Il est à rappeler que l’Algérie a décroché sa première médaille hier. En effet, Zouina Bouzebra a remporté la médaille de bronze du concours de lancer du marteau. Cet après-midi, des athlètes algériens participeront aux finales. Il s’agit de Mohamed-Amine Bouanani (Saut à la perche) et les coureurs Hicham Chirabi et Slimane Moula (400 mètres).