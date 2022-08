Jeux solidarité Islamique 2022 : première médaille d’or pour l’Algérie

L’Algérie décroche sa deuxième médaille lors des Jeux de la Solidarité Islamique qui se déroulent à Konya en Turquie. L’athlète Amine Bouaânani s’offre l’or dans le 110 mètres haies. Lors de la finale des 400 mètres, Slimane Moula n’a pas pu aller jusqu’au terme de la course après avoir été victime d’une blessure. Quant à la sélection nationale U23, elle a franchi un grand pas vers la qualification pour le ¼ de finale.

Après Zouina Bouzebra qui a décroché la médaille de bronze en lance de marteau, un autre athlète algérien remporte une médaille. Amine Bouaânani, puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’offre l’or en 110 mètres haies. En effet, il a réalisé un temps record en finale avec 13,21 secondes, devançant le sénégalais François Mendy (13,28 s) et le koweïtien Yaâkoub Al-Youha (13,30 s).

Qualifié pour la finale des 400 mètres, le coureur algérien Slimane Moula n’a finalement pas pu aller jusqu’au terme de la course. Et pour cause, il a été victime d’une blessure à la cuisse, a annoncé le comité olympique algérien sur sa page facebook officielle. » J’aurais tant souhaité décroché une médaille, hélas, j’ai contracté une blessure à la cuisse. Je suis déçu, mais c’est le destin, on n’y peut rien ». A exprimé Moula sa grande déception.

L’EN U23 met un pas en ¼ de finale

Toujours concernant la participation de l’Algérie en Jeux de la Solidarité Islamique, la sélection nationale U23 s’est neutralisée face à son homologue sénégalaise cet après-midi (1-1). Après avoir remporté le premier match sur tapis vert à la suite du forfait du Cameroun, elle compte 4 point au compteur.

Ainsi, la bande à Noureddine Ould-Ali a franchit un pas vers la qualification pour le ¼ de finale de la compétition. Un nul lors du prochain match face à la Turquie lui suffira largement pour valider son billet qualificatif. Elle pourrait même se qualifier en cas de défaite, tout dépend le résultat de l’autre match Sénégal-Cameroun.

Rappelons que le match Algérie-Turquie aura lieu vendredi. La mission des jeunes Fennecs s’annonce ardue face au pays organisateur.