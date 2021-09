Jeux paralympiques : records mondiaux et médailles d’Or pour l’Algérie

Ce jeudi matin, l’athlète Algérien Skander Djamil Athmani a offert à l’Algérie une médaille d’Or et un record mondial, et ce, après avoir remporté la finale de la course du 400 m dans le cadre des Jeux Paralympiques qui se déroulent à la capitale Japonaise, Tokyo, a fait savoir le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Il s’agit en effet de la deuxième médaille de Athmani, après avoir réussi à remporter une médaille d’Argent le 29 août dernier, lors de la course de 100 m, indique la même source.

Avec cette réussite, l’athlète Algérien signe le nouveau record du monde en 400 m dans la catégorie T13, avec un chrono de 46″70, tandis que la Marocain, Mohamed Amgoun a offert à son pays la médaille d’Argent avec un temps de 47,70 secondes, ajoute la source.

Safia Djelal occupe la première place au lancer du poids (F57)

Peu après l’annonce de la bonne nouvelle concernant l’athlète Skander Djamil Athmani, voilà une autre médaille d’or ajouté au compte de l’Algérie par Safia Djelal qui pu occuper la première place au lancer du poids (F57), remportant ainsi la troisième médaille d’Or au profit de son pays.

De son coté, l’athlète Algérienne a également battu le record mondial dans sa catégorie. Voilà une autre médaille d’Or ajoutée, toujours dans le cadre des Jeux Paralympiques de Tokyo, a-t-on appris du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Sachant qu’ainsi, l’Algérie détient neuf médailles, dont trois en Or, deux en Argent et quatre en bronze.

Il est également utile de rappeler que les compétitions devraient se poursuivre jusqu’au 05 septembre de l’année en cours.