Jeux Paralympiques Paris 2024 : quel classement pour l’Algérie ?

Le handisport algérien a fait une participation honorable aux Jeux Paralympiques Paris-2024. Avec 11 médailles, l’Algérie a achevé les JP première sur le niveau africain et arabe.

Les Jeux Paralympiques Paris-2024 ont pris fin dimanche dernier. Ils ont connu la participation de 26 athlètes algériens (18 hommes et 8 femmes) dans de différentes compétitions. Le moins que l’on puisse dire, est que le handisport algérien a fait une participation honorable, avec 11 médailles (6 en or et 5 en bronze).

Des médailles remportées grâce à Skander Djamil Athmani (2 médailles d’or en 400m et 100m T13), Safia Djelal (médaille d’or lancer du poids), Abdelkader Boualem (médaille d’or en para judo), Nassima Saïfi (médaille d’or lancer du disque et médaille de bronze lancer du poids), Brahim Guendouz (médaille d’or para canoé) ainsi que

Ahmed Mehideb (Club/F32), Hamri Lynda (Longueur/F12), Ouldkouider Ishak (para-judo: -60kg/J2), Hocine Bettir (para-powelifting) qui ont décroché les médailles de bronze.

L’Algérie à la tête du classement africain et Arabe

Ainsi, le handisport algérien a achevé la 17e édition des JP à la 25e place mondiale, sur 186 pays qui y ont pris part. Mieux, notre pays est premier sur le niveau africain et arabe.

L’Algérie est suivie de la Tunisie, 25e aux JP-2024, avec un total de 13 médailles dont 5 or et 3 argent), du Nigeria (40e avec 2 or, 3 argent et 2 bronze) et de l’Egypte (2 or, 2 argent et 3 bronze).

La cinquième place au classement africain revient à l’Afrique du Sud, 46e avec 2 or et 4 bronze, devant la Namibie (62e avec 1 or et 1 bronze), le Kenya 75e (1 argent) et Maurice 82e (1 bronze).

À l’échelle arabe, le handisport algérien s’est également installé sur le fauteuil de leader, devant la Tunisie, l’Égypte, la Jordanie (48e avec 2 or et 1 bronze), l’Irak (58e avec 1 or, 1 argent et 1 bronze), le Koweït (62e avec 1 or et 1 bronze) et l’Arabie Saoudite, 66e avec (1 seule or).

Le handisport algérien s’est enrichi de onze (11) nouvelles médailles (6 or et 5 bronze), portant son total à 96 médailles (33 or, 22 argents et 41 bronzes) dans les neuf éditions auxquelles l’Algérie a participé.