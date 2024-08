Jeux Paralympiques Paris 2024 : les athlètes algériens et chances de médailles

La cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques Paris-2024 aura lieu ce soir. 28 athlètes algériens y prendront part. Les espoirs reposent notamment sur Safia Djelal, Mohamed Berrahal ou encore Nassima Saïfi et Skander Athmani pour décrocher des médailles.

C’est ce soir que le coup d’envoi des Jeux Paralympique Paris-2024 (28 août-8 septembre) sera donné. 50.000 téléspectateurs sont attendus pour y assister.

L’Algérie sera représentée par 28 athlètes, à savoir 18 messieurs et 8 dames, dans de différentes disciplines. Il s’agit de Nouioua Samir, Skander Athmani, Baka Abdellatif, Sofiane Hamdi, Fakheddine Thlaïdjia, Abdelkrim Krai et Didane Mokhtar (Para Athlétisme), Abdelkader Bouamer et Ishak Oulkouider (Para Judo), Ahmed Mhideb, Lahouari Bahlaz, Abdelhak Missouni, Kamel Kardjena, Walid Farhah, Nassima Saïfi, Safia Djelal, Mounia Gasmi, Asmahane Boudjadar (Lancer du poids), Hadj-Ahmed Beyour, Hocine Bettir et Samira Guerioua (Para Powerlifting), Brahim Guendouz (Para Canoe), Bakhta Benallou et Medjmedj Nadia (Lancer de Javelot), Lynda Hamri (Saut en longueur).

Quelles sont les chances des Algériens aux Jeux Paralympiques ?

Cet évènement dédié aux paras athlètes sera l’occasion pour les nôtres d’enrichir le palmarès de l’Algérie qui compte 85 médailles, dont 27 en or. Ces derniers, sont en mesure pour rivaliser avec les meilleurs du gotha mondial et réaliser ainsi de performances meilleures que celle de la dernière édition à Tokyo, où les athlètes algériens de handisport avaient remporté 12 médailles (4 en or, 4 en argent et 4 en bronze).

Les espoirs reposent sur plusieurs athlètes pour décrocher des médailles. On cite, entre autres, Skander Athmani. Ce dernier, avait décroché la médaille d’or aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021, dans l’épreuve du 400 mètres, avec, à la clé, un nouveau record mondial dans sa catégorie avec un temps éblouissant de 46,70 secondes. On peut aussi miser sur Nassima Saïfi, détentrice de deux médailles d’or au lancer de disque (Jeux Paralympiques Londres-2012 et Rio De Janeiro 2016).

On peut également citer Safia Djelal, championne paralympique en titre au poids F57, et Mohamed Berrahal, champion du monde au disque F51.