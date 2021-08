Jeux paralympiques : deux nouvelles médailles pour l’Algérie 

L’Algérie a décroché aujourd’hui aux jeux paralympiques qui se déroulent actuellement dans la capitale deux nouvelles médailles, ce qui fait au total, 7 distinctions pour le pays.

En effet, au sixième jour de la compétition, Lynda Hamri a réussi à remporter la médaille de bronze au saut en longueur, et s’est hissé à son tour sur le podium olympique.

L’athlète est montée sur la 3e marche du podium grâce à son premier saut à 5.33 m, qui est sa meilleure performance de l’année. De plus la sportive algérienne a eu le mérite de réussir ses six essais, à la différence de la médaillée d’or des jeux, l’ukrainienne, Oksana Zubkovska qui n’en a réussi que trois.

Pour rappel, lors des derniers jeux à Rio en 2016, la trentenaire avait réalisé le même exploit en remportant une médaille de bronze, à laquelle s’ajoute celle d’argent des Jeux paralympiques de Londres de 2012. De plus, Hamri détient à son actif, une médaille de bronze remportée aux championnats du monde et trois titres de vice-championne du monde depuis 2017.

Une nouvelle médaille d’argent pour l’Algérie

Quant à l’athlète Athmani Skander-Djamil qui s’était qualifié ce dimanche 29 août 2021, à la finale de l’épreuve du 100 m (T13), après avoir remporté sa série en 10.59, devant l’Australien Chad Perris (10.90), s’est également démarqué en remportant la deuxième place sur le podium.

Le sportif algérien de para-athlétisme avait remporté la médaille d’or en février dernier lors de la 1re journée du Grand Prix Para-athlétisme de Fazza à Dubaï aux Émirats arabes unis. Ce dernier a été victorieux du 100 m (T13), avec un bon chrono de 10 secondes 61.

Au total, les athlètes aux Jeux Paralympiques ont offert à l’Algérie 7 médailles olympiques, à savoir l’or de Cherine Abdellaoui, deux d’argent de Nassima Saïfi et Athmani Skander-Djamil, et les quatre médailles de bronze qui sont allées à Mounia Gasmi, Hocine Battir, Walid Ferhah et Lynda Hamri.